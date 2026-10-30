Daniel Carr a vu sa sanction être alourdie!

Saisi par le HC Bienne, le Tribunal du sport de Swiss Ice Hockey a durci la sanction de l’attaquant d’Ajoie pour son coup de poing sur Gaëtan Haas. Sept matches de suspension au lieu de cinq, et une amende revue à la hausse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bienne n’a pas obtenu les dix matches qu’il réclamait, mais il a fait plier la justice sportive. Dans un arrêt rendu ce vendredi, le Tribunal du sport de Swiss Ice Hockey a partiellement admis le recours du club seelandais et porté la suspension de Daniel Carr de cinq à sept matches. L’amende infligée à l’attaquant et au HC Ajoie passe de 6780 à 9040 francs.

Les juges ont refait le film du 16 octobre. À 45'08, après un arrêt de jeu, plusieurs joueurs s’accrochent à côté et derrière la cage d’Ajoie. Gaëtan Haas intervient pour soutenir son coéquipier Andersson. Carr arrive alors par derrière, le tire de côté et frappe déjà en direction de sa tête. Le Biennois accepte l’échange, les deux hommes perdent leur casque, Carr jette les gants. L’Ajoulot passe ensuite le maillot du capitaine biennois par-dessus sa tête et le plaque au sol. Haas reste à genoux, ne frappe plus, ne regarde même plus son adversaire. Environ cinq secondes s’écoulent. Carr, qui le tient toujours par le maillot, lui assène alors un dernier coup de poing, à mains nues et «très puissant», au visage.

Pour le tribunal, Carr est «l’initiateur» du combat. Et le fait que Haas y ait pris part ne change rien: «Le dernier coup ne s’explique plus par la dynamique de l’échange», estiment les juges. Le Biennois «signalait par son comportement qu’il avait perdu et abandonné» le combat.

«Une situation qu’il a lui-même créée»

Le juge unique avait déjà qualifié le geste de «sucker punch» de catégorie III, mais s’était placé au bas de la fourchette, en tenant compte de la participation active de Haas à la bagarre. Le Tribunal du sport confirme la qualification et va plus loin. Il retient le caractère «particulièrement répréhensible» du geste: «Carr exploite une situation qu’il a lui-même créée et contrôlée.» Selon les juges, l’attaquant canadien a agi «consciemment et volontairement» et a «au moins accepté» le risque de blesser son adversaire. Un tel coup aurait pu provoquer «des fractures de la mâchoire ou de la pommette». Aucune circonstance atténuante n’a été retenue.

La ligne de défense de Carr n’a pas convaincu. Il plaidait un combat «dynamique et continu» et reprochait aux juges de ligne de ne pas avoir séparé les joueurs. Ajoie et son joueur ont d’ailleurs renoncé à se déterminer devant le tribunal.

Bienne paie aussi

Le certificat médical produit par Bienne fait état d’une commotion cérébrale avec maux de tête, troubles visuels passagers et troubles de l’équilibre, et d’une incapacité de travail depuis le 17 octobre. Mais le tribunal le rappelle: le hockey suisse ne pratique pas de «droit pénal du résultat». La sanction se mesure au potentiel de blessure du geste, pas à ses conséquences. Les antécédents médicaux de Haas et la durée de son absence ne justifient donc pas une peine plus lourde.

Débouté sur trois cinquièmes de ses prétentions, Bienne doit assumer 2400 des 4000 francs de frais de la procédure d’appel. Le solde revient à la fédération. Quant au volet pénal, que le club étudie avec son capitaine, il «ne fait pas l’objet de cette procédure», précisent les juges.