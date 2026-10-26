«Si personne n'a gardé le puck, ce n'est pas trop grave»

Buteur décisif pour sa première à la Vaudoise aréna, Philipp Kurashev a guidé Lausanne vers la victoire contre Fribourg (2-0). L'attaquant savoure ses débuts devant ses nouveaux supporters.

Matthias Davet Journaliste Sport

Philipp Kurashev sait se faire apprécier des supporters de la Vaudoise aréna. Pour sa grande première à Malley, l'international suisse a tout simplement débloqué la situation et offert la victoire au Lausanne HC face à Fribourg-Gottéron. Si le score final était certes de 2-0, c'est lui qui a ouvert le score à la 38e minute, avant que Jason Fuchs ne le scelle dans la cage vide en toute fin de match.

Le No 23, élu finalement meilleur joueur de la rencontre, a déjà inscrit son troisième point en autant de sorties avec le LHC. Si toutes ses actions ne sont pas encore parfaites – logique après six mois sans jouer –, Philipp Kurashev prend gentiment ses marques en Suisse. Interview.

Premier match et premier but ici à Lausanne! Quelles sont tes premières impressions?

C'était génial. Dès le début, nos supporters étaient en feu et nous nous sommes nourris de leur énergie. C'était un match complet sur 60 minutes, et Pasche a été incroyable. C'était une grande prestation de toute l'équipe et on espère pouvoir construire là-dessus.

Tu avais déjà vu quelques rencontres ici depuis les gradins. En quoi était-ce différent sur la glace?

Comme je l'ai dit, j'en avais entendu des choses extraordinaires et je l'avais constaté en regardant les matches. Mais de le ressentir sur la glace, c'est une sensation plutôt agréable (rires). Ça nous a donné beaucoup d'énergie, c'était un travail formidable de la part des supporters.

C'est aussi ton premier but en National League. Raconte-nous cette action.

J'ai juste essayé de tirer, il y a eu un rebond donc j'ai été un peu chanceux. C'était un sentiment formidable d'inscrire ce premier but. Et au final, cela a permis d'aider l'équipe, ce qui est le point le plus important.

On a presque l'impression que tu fais exprès d'aller chercher le rebond sur la jambière adverse. C'est le cas?

Non, non, ce n'était pas intentionnel! Mais j'ai bénéficié d'un excellent rebond là-dessus et j'ai réussi à le concrétiser.

As-tu gardé le puck?

Je ne suis pas sûr. Pas moi personnellement, mais peut-être que quelqu'un l'a fait, je ne sais pas.

Aimerais-tu que quelqu'un l'ait fait?

Oui, ce serait cool. J'espère qu'un coéquipier l'a gardé, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus.

C'est une première victoire après une semaine difficile pour Lausanne. Comment cela se passe-t-il dans le vestiaire et sur la glace avec les autres joueurs?

C'est vrai que nous avons eu des matches moins bons. Je pense que nous avions très bien débuté les deux autres rencontres (ndlr: face à Kloten et Zoug), mais nous nous sommes effondrés en deuxième période. Nous avons essayé d'en tirer des leçons, nous en avons parlé, et aujourd'hui nous avons été capables de maintenir la pression durant tout le match, ce qui est super. Nous pouvons apprendre de ça, et maintenant c'est à nous de répéter cette performance match après match.

Qu'auras-tu à l'esprit ce soir après ce long été rempli d'incertitudes et, surtout, cette dernière semaine?

C'était un été très long et très stressant avec beaucoup de péripéties. Je suis juste heureux de faire partie d'une équipe, de rejouer au hockey, d'être en bonne santé et de profiter de ce sport que j'aime pratiquer. C'était agréable de retrouver une routine, de recommencer à jouer et de retrouver la forme. Il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. Maintenant, j'essaie simplement de trouver mon rythme, d'évacuer toutes les pensées extérieures et de me concentrer uniquement sur mon jeu.