Ajoie, un long voyage pour rien

Ajoie s'est lourdement incliné (3-0) à Ambri ce samedi, sans rien proposer offensivement à part quelques séquences en jeu de puissance. Le beau succès de la veille face à Genève n'a donc pas connu de prolongement en Léventine.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En sept jours, Ambri a battu les Aigles, les Dragons et les Vouivres dans sa Gottardo-Arena! Les Léventins ont donc grandement apprécié la visite des trois clubs romands cette semaine, puisqu'ils ont engrangé neuf points, marquant une foison de goals (douze), qui plus est.

Dans une ambiance une fois de plus magnifique, les Biancoblu ont fait mal aux Ajoulots, lesquels ont été sans répondant ce samedi, logiquement vaincus 3-0 au terme de soixante minutes qu'ils préféreront très vite oublier.

Des fins de tiers fatales pour Ajoie

Ajoie n'a donc pas pu capitaliser sur son magnifique et très large de la succès de la veille face à Genève (5-0 à Voyeboeuf!) et le long voyage jusqu'en Léventine a été destructeur pour des Jurassiens qui n'ont rien proposé, ou presque, et ont craqué à chaque fois en fin de tiers, dans des conditions assez similaires.

Ambri a en effet ouvert la marque à la 20e grâce à Miles Müller, dont la feinte splendide a abusé Tim Wolf et fait exploser de joie le kop biancoblu, lequel vit un début de saison de rêve grâce aux exploits de ses joueurs, inattendus et flamboyants deuxièmes de National League.

De 1-0 à 3-0 en 52 secondes

Le deuxième tiers a été disputé, mais Ajoie a sombré en cinquante-deux secondes, Tim Muggli et l'inévitable Michael Joly (11e but cette saison déjà) faisant passer le score de 1-0 à 3-0 en à peine un demi-couplet de La Montanara. Les Vouivres ont eu beau contester la validité du troisième but, rien n'y a fait: Ambri était en feu! Le dernier tiers n'a rien donné malgré plusieurs situations de power-play pour Ajoie en début de période. Les artificiers jurassiens ont arrosé la cage de de Philip Wüthrich sans parvenir à le tromper une seule fois.

Prochaine étapes pour les Vouivres, mardi sur la glace du Schluefweg de Kloten. Réaction attendue!