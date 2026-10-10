Enfant du Jura, Noé Tarchini a disputé ses premières minutes en National League avec Ajoie à Fribourg. Malgré la défaite, le jeune attaquant de 20 ans a concrétisé un rêve d'enfant.

Matthias Davet Journaliste Sport

Oui, il y a la lourde défaite concédée sur la glace de Gottéron (7-2). Celle-ci n'empêche toutefois pas Noé Tarchini d'arriver avec un grand sourire à l'interview ce jeudi – et l'on peut difficilement en vouloir à l'attaquant ajoulot. Environ deux heures plus tôt, le jeune homme de 20 ans a griffé pour la toute première fois de sa carrière une glace de National League. Avec les quelques absences dans les rangs du HCA, il a su saisir sa chance pour être aligné dans la quatrième ligne, aux côtés de Christophe Cavalleri et Jérémy Wick.

Un rêve, forcément, pour celui qui a fait son retour dans le Jura cet été. Ancien junior du HC Bienne mais originaire de Courroux, à côté de Delémont, Noé Tarchini a posé ses valises dans un endroit qu'il connaît bien. «Je suis content d'être de retour à la maison, chez mes parents, s'enthousiasme-t-il. Ajoie est mon club de cœur depuis toujours.»

Il y a quelques années, il était dans les gradins de Voyebœuf pour encourager les Jaune et Noir. Et il n'avait d'yeux que pour deux Canadiens. «Devos et Hazen, c'était mes idoles, se souvient-il. C'est fou d'être maintenant à côté de Phil et de pouvoir prendre ses conseils.» Car si Jonathan Hazen est parti du côté de Viège, Phil-Michaël Devos est toujours présent dans le vestiaire jurassien.

«Il faut toujours rester prêt»

Noé Tarchini ne nous dévoile pas exactement les conseils que lui a prodigués son No 8. Mais la patience pouvait bien en faire partie. Car, avant ses premières minutes dans l'élite jeudi à Fribourg, le jeune Ajoulot s'était assis à cinq reprises sur le banc de la première équipe, en qualité de 13e attaquant. Équipé de la tête aux pieds, il avait certes la meilleure place de la patinoire, mais était resté spectateur et n'avait pas effectué le moindre shift lors des rencontres face à Berne, Rapperswil, Lausanne, Davos et Lugano.

N'est-ce pas frustrant d'être si proche de faire ses débuts en National League, mais de finalement devoir patienter en bout de banc? «Ça va, j'étais un peu préparé à ça, répond-il. Ce qui est le plus dur, c'est de toujours devoir rester prêt, puisque je pouvais rentrer à n'importe quel moment.»

Des minutes à Porrentruy?

Le moment est arrivé ce jeudi, du côté de Fribourg. Mieux, Noé Tarchini a disputé une dizaine de minutes face aux Dragons. Mais il l'avoue, la journée était plutôt stressante. «Il y avait beaucoup de pression, sourit-il. Après, dès que j'étais sur la glace, je n'ai plus pensé à ça et j'ai simplement fait le job que le coach me demande.» Interrogé à ce sujet, Ville Peltonen était en tout cas satisfait du travail de son No 25.

De là à l'imaginer jouer ce samedi, pour la réception de Langnau, à la Raiffeisen Arena? Noé Tarchini l'espère évidemment. «Pouvoir jouer à la maison, devant les proches, ce serait vraiment cool!», s'exclame-t-il.