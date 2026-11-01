Buteur face à son ancienne équipe, Nicolas Müller a débloqué son compteur avec Genève-Servette lors de la victoire face à Bienne (3-2). Un soulagement pour lui, tout heureux après la rencontre.

Matthias Davet Journaliste Sport

Nicolas Müller est de bonne humeur. De très bonne humeur même. Il faut dire que ce samedi soir, l'attaquant de Genève-Servette a doublement raison de l'être. D'abord parce que son équipe actuelle a battu son ancienne, le HC Bienne. Mais surtout car, à la 4e minute de cette rencontre, il a inscrit son tout premier but sous les couleurs grenat.

A-t-il fait exprès d'attendre un match contre Bienne pour enfin trouver le chemin des filets? «Clairement, se marre-t-il. Ça a toujours été le plan, ce qui rend la soirée parfaite.» Quand on lui fait remarquer qu'il aurait pu le faire plus tôt, notamment avec le déplacement à Bienne un mois auparavant, le No 20 trouve de quoi répliquer: «Oui, mais j'ai préféré attendre pour plutôt marquer à la maison. C'est plus sympa.»

Les compliments de son entraîneur

Au-delà de la boutade, c'est surtout un sentiment de soulagement qui anime Nicolas Müller après son premier but de la saison. «J'ai eu de très bonnes chances ces derniers temps, je sentais que ça venait, appuie-t-il. Mais ça fait vraiment du bien d'ôter ce poids de mes épaules.»

Son entraîneur Sam Hallam est également content pour lui. «Il a été absent quelques matches (ndlr: trois semaines) et il faut toujours un peu de temps pour retrouver son niveau, rappelle le Suédois. Aujourd'hui, c'était clairement son meilleur match et il a été très important pour nous.»

«La ville est magnifique»

Nicolas Müller l'admet volontiers: il a eu besoin d'un petit travail d'adaptation au bout du Léman. «Arriver dans une nouvelle équipe, aussi forte, ça demande forcément un peu de temps, avoue-t-il. Mais avec les matches de préparation et ceux de Champions Hockey League, ça a été.» Ce qu'il espère désormais, c'est que ce premier but en amène d'autres.

De manière plus globale, il se plait à Genève. «J'habite tout proche de la patinoire, donc c'est facile, détaille-t-il. Et la ville est magnifique!» Sans faire aucunement injure à Bienne, il y a quelques différences entre le Seeland et le bord du Léman.

Cerise sur le gâteau, Genève enchaîne les victoires. Malgré pléthore de blessés, les Aigles ont terminé la semaine avant la pause de l'équipe nationale avec trois succès de rang, à Rapperswil, Fribourg et face à Bienne, donc. «On a eu des hauts et des bas depuis mon arrivée mais là, d'en gagner trois de suite, ça fait vraiment, vraiment du bien. Espérons qu'on retrouvera quelques gars qui sont blessés après la pause.» Sinon, Nicolas Müller devra commencer à marquer des buts face à d'autres équipes que Bienne.