Genève conclut une semaine presque parfaite

Grâce à un but à 12 secondes de la sirène finale, Genève-Servette est parvenu à conclure sa semaine avec trois victoires. Bienne va rentrer des Vernets avec des regrets (3-2).

Matthias Davet Journaliste Sport

Même s'il restait encore un match avant la pause internationale, Genève-Servette avait réussi sa semaine. En l'emportant après prolongation à Rapperswil mardi et en ramenant trois points de Fribourg la veille, les Grenat pouvaient voir cette rencontre face à Bienne comme du bonus. Mais bien sûr, ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'ils comptaient aborder la partie.

L'ancien Seelandais Johnny Kneubühler a été le premier à se montrer dangereux. En bonne position, le No 33 a eu de la peine à contrôler la rondelle et son lancer est donc passé à côté de la cage (4e). Dans la foulée, Luca Christen semait la confusion avec son tir de ligne bleue (7e).

Premier but pour Nicolas Müller

En revanche, un ex-Biennois peut en cacher un autre et Nicolas Müller a profité d'un rebond accordé par Viktor Östlund pour trouver le chemin des filets (10e). Il s'agit là du tout premier but sous les couleurs genevoises pour l'attaquant de 27 ans, face à son ancienne équipe donc.

Très bon, Genève a continué sa marche en avant face à la troupe de Christian Dubé. D'une belle passe derrière le but, Jesse Puljujärvi a trouvé Simas Ignatavicius. La reprise du joueur drafté par Florida n'était pas parfaite mais le portier seelandais s'est quelque peu troué et le GSHC doublait la mise (13e).

Un but en fin de tiers

Clairement, les Grenat auraient pu rentrer aux vestiaires avec cet avantage de deux buts mais, en toute fin de période, ils se sont endormis. Lias Andersson s'est tout à coup retrouvé seul devant le but, en compagnie d'un coéquipier, après une magnifique passe de Toni Rajala. Si le Suédois a tenté, dans un premier temps, de faire la passe, le puck lui est revenu et il a préféré marquer. Et ce à 42 secondes de la première sirène.

Enhardis par cette réussite, les Seelandais ont très bien débuté la deuxième période. Genève était à l'inverse, inexistant, et il fallait compter sur un bon Stéphane Charlin pour conserver le score tel qu'il était. Le portier des Aigles s'est notamment imposé de l'épaule sur un beau tir de Marcus Sylvegard (30e).

Pénalité de match contre Roger Karrer

En fin de tiers médian, le GSHC aurait dû enfoncer le clou. Il a disposé de 1'06 à 5 contre 3, sans parvenir à trouver un troisième but. Pire, sur la sirène, Roger Karrer envoyait son épaule dans la tête de Fabio Hofer. Les arbitres ont sanctionné le défenseur genevois de 5 minutes et une pénalité de match.

Heureusement pour les Aigles, Bienne n'a pas trouvé l'ouverture en power-play. Dans ce troisième tiers, c'est même la troupe de Sam Hallam qui aurait pu inscrire un nouveau but, par Simas Ignatavicius (50e) ou Jesse Puljujärvi (53e). Finalement, elle a vu Bienne égaliser en toute fin de match par Dominic Zwerger, alors que Viktor Östlund avait quitté sa cage (59e). Tout le monde s'apprêtait à partir en prolongation lorsque, à 12 secondes de la sirène finale, Jimmy Vesey récupérait un puck devant la cage adverse et donnait, cette fois, la victoire à son équipe.

Avec cette fin de match de folie, Genève conclut une semaine presque parfaite, tandis que Bienne n'a pas enchaîné après sa victoire la veille face à Kloten. Les deux équipes vont maintenant pouvoir profiter de la pause, surtout pour soigner leurs blessés.