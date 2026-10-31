Damien Riat offre la victoire au Lausanne HC!

Lausanne et Davos ont livré un tout bon match avant la pause de l'équipe nationale. Ce sont finalement les Vaudois qui se sont imposés après prolongation grâce à Damien Riat.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Méconnaissable. Il y a des moments, durant une saison, où il est difficile de comprendre comment une équipe peut passer d'un extrême à l'autre en si peu de temps. Cette semaine en est un exemple absolument parfait. Mardi et jeudi, le Lausanne HC a pris deux seilles: 3-9 à domicile contre Langnau et 4-0 à Lugano. Dès lors, la réception d'un HC Davos en manque de points pouvait s'apparenter à une nouvelle rencontre compliquée, surtout que les Lions ont dû ajouter Inaki Baragano à leur liste de blessés. Touché au haut du corps, l'arrière n'a pas pu être en mesure de tenir sa place.

Filip Zadina a été le premier à se mettre en lumière, dès la 3e minute. Mais le Tchèque du HCD s'est heurté à Kevin Pasche, à nouveau titularisé devant le filet du LHC. Moins d'une minute plus tard, Jason Fuchs trouvait un angle de tir parfait pour ouvrir la marque. Son essai qui a frôlé le poteau n'a laissé aucune chance à Luca Hollenstein. La première période, bien que pauvre en but, a globalement vu les joueurs locaux dominer. Plus important encore, elle a vu un LHC guère ébranlé par cette semaine bien compliquée.

Les hommes de Geoff Ward auraient mérité de prendre deux longueurs d'avance dès la reprise. Sur un rebond, Yannick Zehnder a raté une occasion en or. Ou plutôt Luca Hollenstein a réalisé un arrêt miraculeux sur le tir de l'ailier vaudois. Trois minutes après cette chance en or, le HCD est venu plomber l'ambiance par Enzo Corvi en supériorité numérique. Habituel passeur de génie, le No 70 des Rhétiques s'est retrouvé à la conclusion d'une passe parfaite de Filip Zadina à travers toute la zone lausannoise (27e, 1-1).

Le buzzer de Nussbaumer

Les visiteurs ont à leur tour bénéficié d'une opportunité de prendre l'avantage sur un power-play. Mais la défense des Lions a tenu bon. Mieux, le LHC a pu inscrire le 2-1 immédiatement après le retour au jeu de Damien Riat. Sur un puck mal négocié par la défense grisonne, Philipp Kurashev a été le plus vif à réagir et n'a laissé aucune chance au portier adverse (33e). Entre ce but et les derniers instants de ce tiers intermédiaire, les joueurs locaux ont mis une pression infernale sans pour autant trouver la faille.

Et sur la toute dernière occasion de la période, Valentin Nussbaumer a trouvé le fond du but. Au basketball, on aurait pu qualifier de buzzer-beater l'action du futur joueur de Genève-Servette, puisqu'il ne restait plus que quelques dixièmes de secondes à jouer dans cette période globalement maîtrisée par les Vaudois (39'59'', 2-2).

L'arrêt de Kevin Pasche

Aurélien Marti, de retour de blessure, a bien cru être le héros de cette soirée à la 45e minute. Sur un rebond, le défenseur a mis tout ce qu'il avait dans le shoot en direction de Luca Hollenstein. Mais son essai n'a pas fait mouche. Six minutes plus tard, Enzo Corvi a bien cru inscrire le 2-3 alors que Kevin Pasche semblait pris à contre-pied sur un rebond. Mais le gardien des Lions est revenu miraculeusement pour dégoûter l'attaquant davosien.

Kevin Pasche a continué sa soirée réussie à cinq minutes de la sirène finale en mettant un terme à une action initiée par Martin Gernat. Après avoir été globalement dominateur durant deux tiers, le Lausanne HC a quelque peu reculé et laissé davantage l'initiative à son adversaire durant la troisième période. C'est finalement en prolongation qu'est tombé la décision. Et à 3 contre 3, c'est Damien Riat qui a inscrit le but de la victoire pour offrir le point bonus à son équipe. Cette semaine très compliquée se termine ainsi par une note positive.