Nicole Vandenbrouck

Les hockeyeurs sont des hommes réputés forts, durs. Ceux évoluant en NHL le sont encore plus, rien ne semble pouvoir les abattre. Nate Schnarr, lui aussi, a longtemps cru à cette réputation. «Jusqu’à ce que je réalise un jour que, derrière mes modèles, se trouvent aussi des personnes confrontées à des problèmes psychiques», raconte le nouvel étranger d’Ambri. Avant de découvrir cela, le Canadien a aussi pu faire ses propres expériences avec le sujet. Et il a connu un moment charnière, voilà dix ans.

Nate Schnarr est originaire de Waterloo, dans la province canadienne de l’Ontario. Pour poursuivre son rêve de hockey, il a quitté sa famille adolescent, vécu dans une famille d’accueil et joué comme attaquant pour les Guelph Storm, en OHL. Le sport, l’école, la première fois loin de ses parents et de sa fratrie : beaucoup de nouveautés se sont abattues sur l’adolescent, qui préfère à l’époque garder ses pensées et ses émotions pour lui et ne souhaite pas inquiéter ses parents. «C’était une année stressante, je devais gérer beaucoup de choses, se rappelle le joueur. J’étais trop dur avec moi-même, j’étais mon critique le plus sévère et j’exigeais beaucoup de moi. Sur la glace comme à l’école. Lorsque je faisais des erreurs, je les ressassais pendant des heures.» La pression lui pesait, mais révéler une faiblesse dans le milieu des sports collectifs est souvent tabou.

«La tête complètement vide»

C’est un événement survenu à l’école qui pousse Nate Schnarr à changer de perspective. Il se souvient: «Le matin suivant le retour tardif d’un match à l’extérieur, je me suis assis pour un examen de mathématiques. Et j’avais la tête complètement vide. Je ne parvenais à résoudre aucun exercice, je fixais simplement la feuille.» L’enseignante invite le jeune talent du hockey dans son bureau et lui demande ce qui ne va pas, comment il se sent. «Je me suis alors confié à elle. Lorsque j’ai quitté son bureau, un poids énorme est tombé de mes épaules.» De cette conversation, il retient qu’il a le droit de faire savoir à son entourage, qu’il n’est qu’un être humain et qu’il atteint parfois ses limites.

L’une des personnes importantes de son entourage à cette période est Garrett McFadden, le capitaine de Guelph, qui joue actuellement chez les Belfast Giants. «J’ai toujours admiré Garrett: son attitude ouverte m’impressionnait.» Son exemple a vécu un drame, quelques années plus tôt, quand son ami d’enfance, Wes Cameron, s’est suicidé dans son adolescence. Le défenseur a alors fondé une organisation à but non lucratif en l’honneur de son ami. Avec «McFadden’s Movement», son objectif est de lutter contre la stigmatisation négative souvent associée aux problèmes psychiques chez les sportives et les sportifs, afin de créer une prise de conscience positive. Il demande donc à Nate Schnarr s’il souhaite devenir l’un des ambassadeurs de l’initiative. «Cela m’a rendu heureux et c’était important pour moi. Car tant d’aspects de la vie changent pour les jeunes. Si je peux apporter, ne serait-ce qu’une petite contribution, cela pourrait changer la vie d’une autre personne.»

Aujourd’hui encore, l’attaquant d’Ambri tient à transmettre le message qu’il faut parler sans honte des difficultés et des problèmes psychiques. Nate Schnarr est toujours impliqué dans «McFadden’s Movement», participe à des événements caritatifs durant les mois d’été et partage son expérience. Ces épreuves l’ont marqué et ont changé sa vie positivement. «On peut montrer que l’on n’est pas parfait, explique Nate Schnarr, ou que l’on se bat avec certaines choses.» La question «Comment vas-tu?» ne doit jamais être posée de manière purement superficielle. «Nous devons laisser ces stéréotypes derrière nous. L’état d’esprit des personnes qui nous entourent devrait nous intéresser.» Le participant à la dernière Coupe Spengler (avec Team Canada) est empathique et attentionné.

Un sentiment d'échec?

Mais Nate Schnarr a dû parvenir à une autre prise de conscience au cours de sa carrière. Repêché au troisième tour de la Draft (par Arizona en 2017), il enchaîne quatre saisons en AHL après ses années juniors chez les Guelph Storm. Entre 2019 et 2023, il joue pour cinq équipes différentes (Tucson, Binghamton, Utica, Laval, Ontario), sans parvenir à faire le saut dans la grande ligue. «La NHL a toujours été mon grand objectif. Je regardais les matches, c’est là que je voulais aller.» Il décide finalement de rejoindre l’Europe et part en Finlande, chez les Pelicans de Lahti.

Un sentiment d’échec? «Je pensais avoir échoué. Je ne me sentais pas non plus à la hauteur.» Une conversation à cœur ouvert avec un bon ami change la perspective de Nate Schnarr. «Il m’a demandé ce qui changerait pour moi si je jouais en NHL plutôt qu’à Lahti.» Sa réponse est claire: «Rien.» Il prend conscience du privilège de pouvoir faire chaque jour ce qu’il aime: jouer au hockey. «J’en suis reconnaissant. C’est plus important que de courir après un objectif quelconque. Je suis fier de la place que j’occupe aujourd’hui.»

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Son parcours a ensuite mené le Canadien à Ambri via Jyväskylä (Finlande) et Cologne (Allemagne). Chez les Léventins, il a signé jusqu’en 2028 et adore vivre au Tessin: «J’apprécie la nature, je n’ai pas besoin d’une grande ville.» Nate Schnarr contribue largement à l’envol des Biancoblù, en tant que deuxième meilleur compteur. S’accepter lui-même et son évolution a été une délivrance, l’attaquant joue aujourd’hui avec plus de liberté: «J’ai retrouvé ma joie et mon amour du hockey.» Il canalise désormais ses émotions pour créer des énergies positives. Et le déclic s’est aussi produit dans l’équipe, ce qui constitue pour Nate Schnarr, qui appartient immédiatement au groupe des leaders en tant que capitaine assistant, l’une des raisons du bon début de saison. Et les autres? «L’équilibre dans l’équipe est bon, l’ambiance est super. Nous formons une unité. Chacun accepte son rôle et nous acceptons tous celui de l’outsider.» Après un été mouvementé, Ambri a retrouvé des couleurs et se mêle aux meilleures équipes. «Je ne voudrais être nulle part ailleurs qu’ici», conclut Nate Schnarr.