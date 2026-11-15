DE
FR
20261115181252446.jpg
3:33
Kloten - Genève:Le GSHC s'impose chez les aviateurs

3 points ce week-end
Adam Boqvist: «C’est bon d’être de retour!»

De retour sur la glace ce week-end après une blessure, Adam Boqvist a livré la marchandise face à Berne et Kloten. Le défenseur suédois a inscrit trois points en deux matches et se réjouit d'enchaîner.
Publié: il y a 1 minute
1/4
Adam Boqvist est de retour au jeu pour Genève, après une blessures aux muscles fessiers.
Photo: Michela Locatelli/freshfocus
ThomasFreiburghaus.png
Thomas FreiburghausJournaliste

Ce week-end, Genève-Servette a pu fêter le retour au jeu de quelques-uns de ses absents de longue date. Parmi eux: Adam Boqvist, défenseur suédois recruté le 11 octobre dernier par les Grenat, afin de pallier une avalanche de blessures. Mais après à peine trois matches, l’ancien 8e choix de la Draft 2018 avait dû, à son tour, jeter l’éponge. «Je pense que ça venait du fait que je n’avais pas joué pendant sept mois. Enchaîner les matches était trop pour mon corps», raconte le joueur de 26 ans. Touché aux muscles fessiers, l’homme aux 272 matches de NHL a manqué près d'un mois de compétition avec les Aigles.

A lire aussi
Jesse Puljujärvi a réalisé deux magnifiques assists dimanche à Kloten.
Avec vidéo
National League
4 buts dans le 2e tiers
Genève conclut son week-end chargé par une étonnante victoire à Kloten
Samedi, l'expérimenté Dave Sutter s'est vu obligé de prendre place en attaque.
National League
«C’est presque un autre sport»
Le temps d'un soir, le colosse Dave Sutter s'est mué en attaquant

Samedi, il a finalement pu faire son come-back dans l’alignement de Sam Hallam, prenant place aux côtés de Giancarlo Chanton face à Berne. Avant d'enchaîner à Kloten, dimanche. Deux matches en moins de 24 heures comme un sacré test pour ce revenant. «C’est bon d’être de retour! C’était bien de faire travailler les jambes, d’enchaîner, souriait-il après la victoire de son équipe. Je me sens très bien désormais, je suis prêt pour de bon.»

Se réadapter au hockey européen

Surtout, le No 3 grenat a eu un impact immédiat sur le jeu de son équipe, réussissant trois points (deux assists et un but) lors des matches du week-end. Pas horrible, pour un joueur qui «veut reprendre le rythme» et qui est encore en train d’«essayer de comprendre comment mes coéquipiers pensent et bougent». «Ce n’est que mon cinquième match avec l’équipe», rappelle-t-il.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

D’autant plus qu’Adam Boqvist doit se réadapter au hockey européen, lui qui l’a quitté en 2018, parti se développer en Ontario Hockey League (OHL), après avoir été drafté par les Blackhawks de Chicago. «C’est un type de hockey très différent: on joue sur la grande glace. Mais j’ai connu cela en grandissant. Je dois juste me réajuster un peu et jouer mon jeu», explique celui qui veut «contribuer offensivement et être solide défensivement» avec les Aigles.

Il peut dormir dans son lit à Genève

Après sept saisons passées en Amérique du Nord et après cinq matches de National League, on peut dire que son adaptation au hockey suisse se déroule bien. De quoi réfléchir à retraverser l’Atlantique dans l’autre sens? «Bien sûr que j’ai toujours envie de jouer en NHL, même si ça n’a pas tourné comme je le voulais les dernières saisons, j’ai eu quelques pépins physiques. Donc on verra, ça dépendra de comment je joue. Si je suis bon, je pourrais avoir une chance», commence-t-il.

Même si Adam Boqvist n’a pas tiré une croix sur son rêve de briller en NHL, le Suédois n’est pas malheureux d’avoir atterri à Genève. «Ça aide être plus proche de la Suède. Ma famille peut me rendre visite plus facilement. Je peux aussi passer plus de temps avec mes enfants à la maison et dormir dans mon lit le soir», détaille-t-il. En somme, «beaucoup de positif» pour ce joueur qui en apporte déjà sur la glace, en retour.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
SCL Tigers
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zoug
EV Zoug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Bienne
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-25
21
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
21454496 GeneveServetteHC
Genève Servette HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      21454496 GeneveServetteHC
      Genève Servette HC