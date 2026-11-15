De retour sur la glace ce week-end après une blessure, Adam Boqvist a livré la marchandise face à Berne et Kloten. Le défenseur suédois a inscrit trois points en deux matches et se réjouit d'enchaîner.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Ce week-end, Genève-Servette a pu fêter le retour au jeu de quelques-uns de ses absents de longue date. Parmi eux: Adam Boqvist, défenseur suédois recruté le 11 octobre dernier par les Grenat, afin de pallier une avalanche de blessures. Mais après à peine trois matches, l’ancien 8e choix de la Draft 2018 avait dû, à son tour, jeter l’éponge. «Je pense que ça venait du fait que je n’avais pas joué pendant sept mois. Enchaîner les matches était trop pour mon corps», raconte le joueur de 26 ans. Touché aux muscles fessiers, l’homme aux 272 matches de NHL a manqué près d'un mois de compétition avec les Aigles.

Samedi, il a finalement pu faire son come-back dans l’alignement de Sam Hallam, prenant place aux côtés de Giancarlo Chanton face à Berne. Avant d'enchaîner à Kloten, dimanche. Deux matches en moins de 24 heures comme un sacré test pour ce revenant. «C’est bon d’être de retour! C’était bien de faire travailler les jambes, d’enchaîner, souriait-il après la victoire de son équipe. Je me sens très bien désormais, je suis prêt pour de bon.»

Se réadapter au hockey européen

Surtout, le No 3 grenat a eu un impact immédiat sur le jeu de son équipe, réussissant trois points (deux assists et un but) lors des matches du week-end. Pas horrible, pour un joueur qui «veut reprendre le rythme» et qui est encore en train d’«essayer de comprendre comment mes coéquipiers pensent et bougent». «Ce n’est que mon cinquième match avec l’équipe», rappelle-t-il.

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D’autant plus qu’Adam Boqvist doit se réadapter au hockey européen, lui qui l’a quitté en 2018, parti se développer en Ontario Hockey League (OHL), après avoir été drafté par les Blackhawks de Chicago. «C’est un type de hockey très différent: on joue sur la grande glace. Mais j’ai connu cela en grandissant. Je dois juste me réajuster un peu et jouer mon jeu», explique celui qui veut «contribuer offensivement et être solide défensivement» avec les Aigles.

Il peut dormir dans son lit à Genève

Après sept saisons passées en Amérique du Nord et après cinq matches de National League, on peut dire que son adaptation au hockey suisse se déroule bien. De quoi réfléchir à retraverser l’Atlantique dans l’autre sens? «Bien sûr que j’ai toujours envie de jouer en NHL, même si ça n’a pas tourné comme je le voulais les dernières saisons, j’ai eu quelques pépins physiques. Donc on verra, ça dépendra de comment je joue. Si je suis bon, je pourrais avoir une chance», commence-t-il.

Même si Adam Boqvist n’a pas tiré une croix sur son rêve de briller en NHL, le Suédois n’est pas malheureux d’avoir atterri à Genève. «Ça aide être plus proche de la Suède. Ma famille peut me rendre visite plus facilement. Je peux aussi passer plus de temps avec mes enfants à la maison et dormir dans mon lit le soir», détaille-t-il. En somme, «beaucoup de positif» pour ce joueur qui en apporte déjà sur la glace, en retour.