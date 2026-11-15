«Quand tu ne sais pas faire une passe, tu ne peux pas gagner»

Malgré le retour d'Austin Czarnik et un grand Kevin Pasche, Lausanne a sombré sur la glace d'Ambri-Piotta (4-0). Geoff Ward pointe les lacunes techniques d'une équipe loin de ses standards.

Matthias Davet Journaliste Sport

Lausanne n'a que peu d'excuses. Oui, plusieurs joueurs blessés manquent encore à l'appel après la pause de l'équipe nationale. Mais les Lions ont eu deux semaines entières pour préparer leur déplacement sur la glace d'Ambri-Piotta. Leur prestation, qu'on peut aisément qualifier de mauvaise, voire catastrophique, est loin des standards auxquels les Vaudois ont habitué leurs supporters depuis l'arrivée de Geoff Ward à la bande.

Certes, il y a toujours des blessés à l'infirmerie lausannoise et l'équipe n'a toujours pas évolué avec six étrangers cette saison. Mais cela ne suffit pas à expliquer le match en Léventine. «Notre plus gros problème a été notre difficulté à faire des passes, analyse Geoff Ward. C'est difficile dans ce genre de conditions de sortir de sa zone défensive.» L'entraîneur du LHC sort même un vieil adage nord-américain pour parler de la situation: «Si tu ne sais pas faire une passe, tu ne peux pas gagner.» C'est exactement ce qui est arrivé à ses joueurs dimanche.

Une première avec Philipp Kurashev

Austin Czarnik ne peut qu'être du même avis que son coach. «On était un peu 'déconnectés' par moments, tente-t-il d'expliquer. On est trop inconstants et il faut corriger ces erreurs.» Pour lui, cela ne fait aucun doute: Ambri a été meilleur dans tous les compartiments du jeu.

Il faut dire que, d'un point de vue personnel et pour son retour, l'Américain n'a pas eu la tâche facile. Il a été aligné aux côtés de son compère Drake Caggiula et d'un coéquipier avec qui il n'avait jamais joué, Philipp Kurashev. «On s'est entraînés ensemble deux fois… et la première fois Drake n'était même pas avec nous, révèle Austin Czarnik. Il faut qu'on continue à travailler pour devenir une ligne dangereuse.»

Deux points positifs

Il y a toutefois deux points positifs qui peuvent être ressortis du terrible après-midi en terres léventines. Le premier est donc le retour d'Austin Czarnik. Blessé à la main lors du premier match de la saison, l'Américain a été opéré après quatre rencontres. «Oui, on retrouve un effectif un peu plus en forme, apprécie Geoff Ward. Mais on doit surtout retrouver notre manière d'évoluer en bloc, tous ensemble.»

L'autre motif de satisfaction sur lequel l'entraîneur des Lions va pouvoir s'appuyer est la performance de Kevin Pasche. Le portier a été excellent ce dimanche après-midi et a permis à son équipe d'y croire longtemps. Si la défense et l'attaque vaudoises s'étaient mises au niveau de leur gardien, nul doute que le LHC aurait ramené autre chose qu'une défaite sans gloire du Tessin.

Lausanne a désormais du temps pour tergiverser. C'est seulement jeudi qu'il disputera son prochain match de National League, avec la réception des Zurich Lions. Comment faire pour que, d'ici là, les joueurs sachent à nouveau faire une passe? «Être bons à l'entraînement et être certains que le message qu'on veut faire passer est le bon.» Quand Geoff Ward le dit, ça a l'air si simple.