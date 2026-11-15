Faible offensivement, Lausanne revient battu d'Ambri

Très bon devant sa cage, Kevin Pasche n'a pas pu réaliser de miracles ce dimanche. Faible, le Lausanne HC rentre d'Ambri avec une défaite plus que logique (4-0).

Matthias Davet Journaliste Sport

Contrairement à ses autres petits camarades de National League, le Lausanne HC a eu droit à des vacances prolongées. Ambri – chez qui les Vaudois se déplaçaient ce dimanche après-midi – est par exemple allé disputer neuf minutes d'un match interrompu mercredi à Zoug, avant de monter dans les Grisons pour perdre face à Davos deux jours plus tard.

Pendant ce temps, les Lions préparaient leur déplacement au Tessin. Onzièmes avant le coup d'envoi, ils ont besoin de points assez rapidement, pour ne pas voir le top 6 s'éloigner trop. Antti Suomela l'a bien compris et il a été le premier à tenter sa chance à la 3e minute, mais son tir est passé juste à côté de la cage léventine.

Le show Kevin Pasche

Agréable à suivre, le premier tiers n'a toutefois pas accouché d'immenses occasions. Il était surtout fluide, avec quelques tensions entre les acteurs. Notamment Aurélien Marti, qui s'est embrouillé avec Jesse Virtanen, puis Miles Müller. Pour calmer tout le monde, les arbitres ont pénalisé un joueur de chaque côté.

Ambri a abordé le deuxième avec de bien meilleures intentions. Rapidement, les Tessinois ont pris d'assaut la cage de Kevin Pasche, qui a dû enchaîner les arrêts. Pendant dix minutes, il a tenu son équipe à bout de bras, notamment face à Michael Joly (30e) ou Tommaso De Luca (31e).

À la 33e minute, Kevin Pasche a cependant dû s'avouer vaincu. Romain Loeffel s'étant projeté en attaque, le trou dans la défense n'a pas été comblé. Inti Pestoni a pu partir affronter seul le dernier rempart vaudois et, même s'il a presque trébuché sur sa feinte, le Léventin est parvenu à glisser la rondelle entre les jambes du No 33.

Abandonné par sa défense

Incapable de se réveiller à la fin de ce deuxième tiers, Lausanne a encore concédé deux pénalités plus qu'évitables. Aurélien Marti a donné un cross-check à Michael Joly (35e), puis Philipp Kurashev a voulu enlever la canne de Philip Wüthrich du passage et a été puni pour obstruction (40e).

Mené d'un seul but, le LHC pouvait encore espérer ramener quelque chose d'Ambri au début du troisième tiers. Surtout que Kevin Pasche ne semblait pas ralentir, réalisant même un triple arrêt face aux Tessinois (44e). Oui, le portier tenait la baraque, mais on peut légitimement se demander à quoi servait la défense vaudoise.

D'autant plus que, en l'espace de 31 secondes, le score est passé de 1-0 à 3-0. Après un premier arrêt de Kevin Pasche, Roby Järventie a réalisé un joli geste entre les jambes pour marquer le deuxième. Puis, laissé bien seul, Tim Heed inscrivait le but du K.O. Dans la cage vide, André Heim scellait le score (58e). Avant même la fin du match, les supporters léventins ont pu entamer leur «Montanara».

Attention à Zurich

Très logiquement, Lausanne rentre donc du Tessin avec une défaite. Extrêmement faibles offensivement, les Vaudois ont pu compter sur leur gardien pour faire illusion pendant deux tiers.

Il faudra rapidement corriger le tir puisque jeudi, les hommes de Geoff Ward reçoivent les Zurich Lions à la Vaudoise aréna. Battu samedi soir face à Zoug, le leader voudra réparer cet affront.