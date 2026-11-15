La folle semaine de Leonardo Genoni s'est bien terminée

Leonardo Genoni a vécu une semaine riche en émotions, mais aussi en péripéties. Le gardien de Zoug a finalement pu célébrer son 1000e match en National League, avec un petit détour inattendu par Zurich.

Marcel Allemann

Leonardo Genoni est officiellement entré dans l'histoire de la National League. Le portier de l'EV Zoug est devenu le premier gardien à atteindre la barre des 1000 matches dans la plus haute ligue suisse. Mercredi, tout était pourtant prévu pour qu'il franchisse ce cap à domicile, face à Ambri, un club qui occupe une place particulière dans son cœur en raison de ses origines tessinoises. Mais une fuite dans le toit de l'OYM Hall avait provoqué l'interruption de la rencontre.

C'est finalement à Zurich, sur la glace des ZSC Lions, que le jubilé a pu être célébré. Un lieu hautement symbolique pour le gardien de 39 ans: c'est là, au Dolder, qu'il avait fait ses premiers pas dans le hockey avec ses frères. Reste une petite incertitude: le juge unique pourrait encore décider, dans les prochaines semaines, d'infliger une défaite par forfait à Zoug en raison des dégâts causés par l'eau, plutôt que d'ordonner que le match interrompu soit rejoué. Dans ce cas, la rencontre contre Zurich deviendrait rétroactivement son 1000e match officiel.

«Pour moi, cela ne fait aucune différence»

Sept fois champion et quatre fois médaillé d'argent aux Championnats du monde, Genoni ne semble toutefois pas préoccupé par ces considérations. «Nous avions tout organisé pour que ce 1000e match ait lieu à domicile contre Ambri, mais les choses ne se sont finalement pas passées comme prévu. Maintenant, c'est à Zurich. C'est aussi très beau. Mes frères et moi avons tous commencé le hockey ici, au Dolder», raconte le héros du jour après la rencontre.

La mésaventure de mercredi à Zoug ne lui laisse aucune amertume. Bien au contraire. «J'ai énormément apprécié cette journée, qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Je suis fier et reconnaissant d'avoir pu disputer autant de saisons dans cette ligue et de partager tous ces souvenirs avec les nombreux coéquipiers que j'ai côtoyés. Que cette célébration ait finalement lieu samedi, c'est peut-être une anecdote amusante à raconter au bistrot. Mais pour moi, cela ne change rien.»

«Heureux de retrouver la normalité»

Au-delà du jubilé, le gardien retient surtout la victoire de son équipe. «Les trois points comptent évidemment davantage», sourit-il après le succès 4-2 de Zoug face aux ZSC Lions.

Le gardien est également soulagé de voir cette semaine riche en émotions toucher à sa fin. «Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre au cours de ma carrière. Mais je n'aime pas tellement être sous les projecteurs. Je suis content que tout cela soit désormais terminé.»

À 39 ans, Leonardo Genoni n'a pourtant pas l'intention de raccrocher ses patins. Ce 1000e match n'est qu'une étape supplémentaire dans une carrière exceptionnelle. En août, il a d'ailleurs prolongé son contrat avec Zoug jusqu'en 2030. Qui sait? Peut-être que le prochain grand jubilé lui permettra enfin de célébrer à domicile, face à Ambri, dans une rencontre qui ira cette fois jusqu'à son terme.