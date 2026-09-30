Martin Grangier a bien fait de prendre une année sabbatique

Propulsé sur la glace après la blessure de Michael Kapla, le jeune Martin Grangier a accumulé les minutes avec Gottéron. Le défenseur de 20 ans a séduit son coach lors de la victoire lors du derby face à Berne (5-2).

Matthias Davet Journaliste Sport

Roger Rönnberg n'avait pas prévu d'autant aligner Martin Grangier ce mardi soir lors du derby face à Berne. Mais voilà, Michael Kapla est sorti sur blessure après 2'50 à la suite d'un contact avec Marc Marchon et le coach suédois s'est retrouvé avec six défenseurs en santé sur son banc. Pas le choix que d'envoyer le jeune arrière de 20 ans qui, jusqu'à présent, n'avait disputé que 93 secondes de jeu en National League, lors d'un match face à Genève la saison dernière.

Si le Fribourgeois avoue qu'il se sentait un peu stressé avant la rencontre, il n'en a rien été sur la glace. Très rapidement, il a pris en confiance, preuve en est sa charge appuyée sur son contemporain Paul Mottard sur l'un de ses premiers shifts de la rencontre. Dans la foulée, le Genevois du CP Berne a concédé une pénalité et Gottéron a pu égaliser. «Oui, je le connais mais je n'ai pas regardé quel joueur j'avais en face avant de mettre ma charge», sourit Martin Grangier.

Une performance satisfaisante

Dans l'ensemble, le jeune Gruérien était content de sa performance et de ses 6'54 face au rival bernois. «J'en suis assez satisfait et ça s'est bien passé, appuie-t-il. Maintenant, il faut que je travaille plus pour pouvoir intégrer cette équipe.»

En tout cas, Martin Grangier a mis toutes les chances de son côté pour réussir à percer dans le hockey sur glace. Le Dragon a pris une année sabbatique pour se concentrer sur son sport. «Je travaille un peu à côté pour me faire de l'argent, mais j'ai décidé de tenter le tout pour le tout», détaille-t-il. Des sacrifices qui ont commencé à payer, mardi à la BCF Arena.

«La beauté d'être jeune»

Surtout que son entraîneur, Roger Rönnberg a jugé sa performance «très bonne». «Je suis content du travail de nos entraîneurs de l'académie, qui préparent bien ces joueurs, ajoute le Scandinave. Je n'ai même pas eu besoin de le conseiller. C'est la beauté d'être jeune. À notre âge, on trouve que la vie est dure, mais au leur, ils saisissent simplement l'opportunité.»

Sourire aux lèvres, Martin Grangier nous parle de ces minutes passées aux côtés de Yannick Rathgeb ou Patrik Nemeth. «C'était vraiment cool, s'exclame-t-il. L'équipe m'a vraiment aidé tout au long du match et m'a donné plein de conseils. Elle m'encourageait à chaque fois.»

Michael Kapla avait l'air secoué

Que le gamin de Vuippens se réjouisse: ce n'est peut-être pas fini. Celui qui parle de «grande fierté» au moment de revêtir le maillot des Dragons pourrait continuer d'engranger les minutes avec Fribourg-Gottéron. Michael Kapla avait au minimum l'air sacrément secoué au moment de la charge de Marc Marchon. Si à la sortie du match, Roger Rönnberg n'en savait pas plus sur l'état de santé de son défenseur américain, il nous a simplement communiqué qu'il n'était pas parti en ambulance.

Quant à Martin Grangier, il ne se pose pas trop de questions. «On verra comment ça se passe mais, si j'ai une bonne opportunité, je vais y aller à fond», promet-il. L'insouciance et la beauté de la jeunesse, comme dirait son coach.