Surpris après 12 secondes, Fribourg-Gottéron a parfaitement réagi pour s'imposer face au CP Berne (5-2). Les Dragons confirment leur retour en forme en enchaînant un quatrième match avec des points.

Matthias Davet Journaliste Sport

Fribourg aurait pu être cueilli à froid. Après 12 secondes, Rodwin Dionicio ouvrait déjà la marque du côté de la BCF Arena et pouvait célébrer devant un secteur visiteur vide, les supporters du CP Berne ayant décidé de boycotter le déplacement chez le voisin. Le défenseur des Ours a tout fait tout seul, avant d'allumer la lucarne de Ludovic Waeber, battu sur le premier tir adverse.

Rapidement et malgré un nouveau coup du sort – la blessure de Michael Kapla après une charge de Marc Marchon (3e) –, Gottéron a proposé une belle réaction. Il a mis à contribution Christof von Burg à plusieurs reprises et a égalisé dès qu'il en a eu l'occasion, en power-play. Après 45 secondes à 5 contre 4, Christoph Bertschy a trouvé le poteau. Le puck est revenu sur l'arrière de la jambière du portier bernois et n'a pas pu être sauvé sur la ligne par un défenseur. À la 5e minute, les Dragons avaient déjà égalisé.

Et ils ont continué sur leur lancée dans ce premier tiers. De loin, ils se montraient les plus dangereux. Sandro Schmid avait pensé inscrire le 2-1 à la 17e minute, mais l'arbitre avait sifflé avant le contact entre le No 73 et Christof von Burg. Ce n'était que partie remise puisque, lors de la même minute de jeu, un autre Christoph (Bertschy cette fois) a trouvé dans son dos Jacob de la Rose qui, seul, n'avait plus qu'à allumer le fond des filets adverse.

Beaucoup de punitions

Au vu du niveau affiché, Fribourg-Gottéron aurait pu rentrer aux vestiaires avec plus d'un but d'écart. Bertschy, encore lui, a décidé que l'écart se ferait au début du deuxième tiers. Après un excellent travail dans la bande de Sandro Schmid en infériorité numérique, le No 22 était patient devant la cage et pouvait tromper une deuxième fois de la soirée son homonyme (23e). Si Rodwin Dionicio lui répondait avec également un doublé (3-2, 30e), Fribourg reprenait deux longueurs d'avance avant le dernier tiers, grâce à Jamiro Reber (38e).

Si les Dragons ont parfaitement su profiter de l'indiscipline des Bernois lors des deux premières périodes, ils ont failli se faire surprendre dans la troisième. À la suite de trois pénalités évitables, ils ont été acculés dans leur zone et auraient bien pu voir le SCB revenir. Mais le power-play visiteur avait de la peine à trouver le bon rythme ce mardi, pour le plus grand bonheur de la BCF Arena.

Ainsi et grâce à un but dans la cage vide de Sandro Schmid (59e), Gottéron a enchaîné une nouvelle victoire. Sur ces quatre dernières sorties, il a à chaque reprise marqué des points (8 au total). De quoi lui permettre de prendre le bon wagon au classement. Prochaine échéance pour les hommes de Roger Rönnberg: vendredi, avec un déplacement à Kloten.