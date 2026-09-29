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Boycott de la BCF Arena
Les fans bernois préparent-ils un sale coup à Fribourg?

La rencontre de ce mardi entre Fribourg et Berne va se disputer sans la «Curva Berna». Le groupe d’ultras du SCB a décidé de boycotter le derby.
Publié: il y a 2 minutes
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Les fans de Berne ont décidé de boycotter la rencontre à Fribourg.
Photo: Keystone
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Blick Sport

Les fans du CP Berne étaient les plus prompts à chanter «Nie Schweizermeister» à leurs homologues de Fribourg-Gottéron. Sauf qu’en avril dernier, la donne a changé: les Dragons sont devenus champions de Suisse pour la première fois.

Il existe donc un monde dans lequel les supporters fribourgeois ont préparé quelque chose pour le match de ce mardi, le premier derby des Zähringen depuis le titre acquis à Davos. Si animation il y a, certains supporters bernois ne pourront pas la voir. La «Curva Berna» a en effet indiqué qu’elle allait boycotter le match. Elle met en cause les «restrictions imposées par les autorités».

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«Déplacez-vous en petits groupes»

Par contre, cela ne va pas empêcher les supporters des Ours de faire le déplacement jusqu'à la cité voisine. «Utilisez tous les trains et les bus qui vous mèneront dans la ville de Fribourg à partir de 17h30», encourage le groupe d'ultras. Des recommandations sont également écrites sur son site: «Déplacez-vous en petits groupes pour ne pas attirer l'attention. À Fribourg, nous nous répartirons dans les cafés et les bars.»

Puis, sur ce même canal, un point de rendez-vous sera annoncé et, de celui-ci, le groupe se rendra en direction du plateau de Saint-Léonard et de la patinoire. En espérant qu'aucun débordement ne surviendra.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zoug
EV Zoug
4
6
7
8
SC Berne
SC Berne
4
3
7
9
EHC Bienne
EHC Bienne
5
4
7
10
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
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