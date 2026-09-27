Stéphane Charlin: «Ça nous tenait à cœur de bien commencer défensivement»

Pour la première fois de la saison, Genève s'est imposé sans prendre de but. Entretien avec son dernier rempart, Stéphane Charlin, après la victoire des Aigles 2-0 à Bienne.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dimanche, Stéphane Charlin a gardé sa cage inviolée de la saison, dans la victoire 2-0 de Genève-Servette à Bienne. Le portier genevois a réalisé 29 arrêts pour permettre aux siens de s’imposer. Interview au sortir de ce succès.

Stéphane, tu réalises ce soir ton premier blanchissage de la saison, dans une troisième victoire de suite. Ça fait du bien?

Ça fait du bien, surtout de bien commencer le match. Les deux derniers matchs à la maison, on avait vraiment du mal. On partait derrière. Donc déjà arriver à rester à zéro but le plus longtemps possible, je pense que c'était déjà un bon point.

À la 58e, tu encaisses un but à 5 contre 6 qui est finalement annulé. À quel point cela t’aurait saoulé d’encaisser ce but et de ne pas blanchir?

Le plus important, c’est vraiment la victoire. Peu importe si le goal avait compté ou pas. Défensivement, on a assez peu donné, c’était assez peu dangereux, comparé aux autres matches. C’est vraiment ça, le côté positif à garder.

Comment expliques-tu le fait que Genève n’ait pas encaissé en premier aujourd’hui?

Je ne peux pas vraiment te donner une raison spécifique, mais je pense que ça nous tenait aussi vraiment à cœur de bien commencer le match défensivement, ce qu'on n'a pas su faire depuis le début de la saison. On voulait faire un premier tiers défensivement solide.

Défensivement, justement, on voit que votre défense se met petit à petit en place. Il y a toujours des blessés, mais il y a six défenseurs solides. Tu sens les automatismes venir?

C’est sûr qu’il faut un peu de temps aussi pour que tout s'homogénéise. Mais oui, je pense que plus la saison va avancer, plus toutes les équipes vont être bonnes défensivement.

Dans les trois premiers matches, on pouvait avoir l’impression qu’un turnover allait s’installer avec Robert Mayer. Là, tu viens d’enchaîner trois victoires. Comment est-ce géré?

Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le coach. Nous, on est à sa disposition. Et puis, peu importe qui il met devant le filet, l'autre va essayer au maximum de le pousser à l'entraînement ou de l'encourager pendant le match.