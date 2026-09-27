«L'annonce en vidéo? Ce n'était pas simple à faire»

Marcus Sörensen et Jacob de la Rose ont annoncé leur prolongation avec une vidéo sur l'écran géant. Pas forcément l'exercice dans lequel les deux Suédois ont les plus à l'aise.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Marcus Sörensen et Jacob de la Rose ont annoncé leur prolongation avec une vidéo diffusée sur l'écran géant. Pas forcément l'exercice dans lequel les deux Suédois sont les plus à l'aise.

S'il fallait classer les 25 joueurs de Fribourg-Gottéron, de celui qui serait le plus heureux de tourner une vidéo promotionnelle à celui qui préférerait prendre rendez-vous chez le dentiste, Jacob de la Rose et Marcus Sörensen seraient probablement en queue de classement. «Je peux vous dire que ce n'est ni mon idée ni celle de Marcus, rigole Jacob de la Rose. Mais c'est cool de pouvoir faire cette annonce et, surtout, je suis heureux de rester ici. Avec ma famille, nous nous sentons comme à la maison depuis le premier jour.»

À 19h43, l'écran géant a diffusé un enregistrement des deux hommes dans le vestiaire, simulant une discussion. Dans la petite scène, c'est Jacob de la Rose qui propose à son compatriote de prolonger à Fribourg. Les deux hommes ont ensuite enfilé leur casque pour prendre la direction de la patinoire, avant d'apparaître en direct sur l'écran géant au moment d'entrer sur la glace.

Fribourg-Gottéron on Instagram: "They’re here to stay and keep making history in Fribourg 🇸🇪👑

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Marcus Sörensen, lui aussi, avoue s'être pris au jeu pour faire plaisir aux fans. «Devoir jouer la comédie, ce n'est pas le moment le plus sympa de cette prolongation de contrat», rigole-t-il. Il affiche par contre un sourire en coin au moment de parler de son nouveau bail avec les Dragons. «Cela sort aujourd'hui, mais cela fait un petit moment que c'est signé sans que vous le sachiez.»

Avant le titre? «Non, quand même pas. Mais nous avons rapidement discuté avec Gerd (ndlr: Zenhäusern) et Roger (ndlr: Rönnberg). Il n'y a pas vraiment eu de négociation. Ils m'ont dit: “Voilà ton offre”, et j'ai dit oui.»

Qu'a dit Roger Rönnberg aux deux Suédois pour les convaincre de rester? «Je n'ai pas essayé de les convaincre, précise-t-il. Je leur ai demandé pourquoi ils devraient rester et ils m'ont donné leurs raisons.» Le technicien a même tenté un peu de psychologie inversée avec les deux Scandinaves. «Je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas aller voir ailleurs maintenant qu'ils avaient gagné. Ils m'ont dit qu'ils voulaient rester et qu'ils voulaient encore gagner ici. Ce sont eux qui m'ont convaincu qu'ils devaient rester. Quand de bons joueurs comme eux restent, c'est un excellent signal. Ils avaient évidemment d'autres options. Mais ils ont faim et j'aime cet état d'esprit.»