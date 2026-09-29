Le HC Ajoie gagne comme un grand face à Lausanne

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant ce match entre Ajoie et Lausanne, une blague était en vogue aux alentours de la Raiffeisen Arena. Les fans du HCA, qui avait affronté Ambri, Zurich ou Kloten, étaient soulagés de défier une «équipe du bas de tableau» avec la réception de Lausanne. Il faut dire que les Jurassiens étaient sixièmes et le LHC 11e au moment du coup d'envoi. Difficile donc de leur donner tort à la «bête» lecture - certes un peu biaisée - de la page 302 du Teletext.

C'est donc avec un avantage psychologique que les hommes de Ville Peltonen sont entrés dans ce match. Et cela s'est vu. Après vingt minutes de jeu, l'équipe vêtue de jaune et de noir était la meilleure formation sur la glace. De là à dire que le HCA était l'équipe de haut de classement, il y avait encore une ou deux marches à franchir. Mais les Vaudois, eux, ont fait piètre impression durant vingt minutes (voire plus). Et il leur a fallu pouvoir compter sur un très bon Ewan Huet devant le filet pour ne pas rentrer aux vestiaires avec un retard au tableau d'affichage.

Ajoie commence sérieusement

Le suppléant de Kevin Pasche s'est montré intraitable face à Cole Cormier (4e), Jerry Turkulainen (13e) ou encore Anttoni Honka (13e). Livio Christen a même touché la barre transversale du but vaudois (17e). L'action la plus «dangereuse» du LHC lors de la première période? Un tir plein axe d'Axel Simic qui a à peine réveillé Noah Patenaude, préféré à Antoine Keller devant le filet jurassien. Triste pour des Lions qui devaient réagir après leur défaite à Davos, samedi.

C'est de manière totalement logique que le HCA a pu ouvrir la marque sur le power-play à la 25e minute. Une passe parfaite d'Anttoni Honka a mis sur orbite Julius Nättinen. Le Finlandais n'a laissé aucune chance à Ewan Huet (25e, 1-0). Après cette ouverture du score, le LHC a certes été moins chaotique, mais il n'est pas parvenu à égaliser pour autant. À la 36e, il y a eu Axel Simic qui a mis en évidence la vitesse latérale de Noah Patenaude (bonne). Deux minutes plus tard, c'est Jason Fuchs qui a testé les réflexes du gardien du HCA (bons). Peu avant la pause, Drake Caggiula a touché le poteau du HCA (stable). L'égalisation n'était pas loin, mais Lausanne a regagné le vestiaire avec un déficit d'un but (logique).

Et comme si cela ne suffisait pas, les hommes de Geoff Ward, décidément frustrés par la tournure des événements, ont commencé à vouloir durcir le jeu. En temps normal, il s'agit de l'apanage des «petits» face aux «grands». Il était écrit dès les premières minutes du match que les rôles seraient inversés durant une bonne partie de la soirée. Toujours est-il que Damien Riat a forcé son équipe à commencer la troisième période à 4 contre 5 après avoir voulu se faire justice lui-même. Généralement, une mauvaise idée.

Ajoie devait évoluer durant 1'49'' avec un homme de plus sur la glace pour entamer le troisième tiers. C'était sans compter sur l'exceptionnel Anttoni Honka auteur d'un nouveau coup de génie, certes avec un petit rebond favorable. Mais le défenseur n'a finalement laissé aucune chance à Ewan Huet et a puni le geste revanchard de Damien Riat (41e, 2-0).

Noah Pattechaude

La suite? Un Lausanne HC qui tente de revenir au score, notamment durant une période de supériorité numérique. Mais devant le filet, Noah Pattenaude s'est montré absolument parfait notamment sur l'essai de Makai Holdener (44e). Et puis les minutes ont commencé à filer inexorablement. À moins de dix minutes de la sirène finale, Noah Patenaude a continué à tout arrêter, si bien que le surnom de Noah Pattechaude pourrait lui être affublé par les supporters - très créatifs - du HCA.

En fin de rencontre, le gardien No 2 du HCA a continué à garder sa cage inviolée. Et c'est finalement Yonas Berthoud qui a assuré le succès des Ajoulots en trompant Ewan Huet à la 54e minute. Noah Patenaude a finalement pu fêter son premier blanchissage dans l'élite après avoir été encore mis sous pression lors de la dernière minute.

Au classement, le Lausanne HC commence décidément bien mal sa semaine à quatre matches avec cette cuisante défaite face à... une équipe de haut de tableau. Les Vaudois, eux, n'auront pas le temps de se remettre de leurs émotions jurassiennes puisqu'ils enchaînent dès ce mercredi avec la réception de Genève-Servette. Avec 11 points en sept matches, Ajoie poursuit son excellent début de saison.