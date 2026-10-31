Pour la première fois, les frères William (Genève) et Lucas (Fribourg) Hedlund se sont affrontés en National League. Blick les a réunis après le derby, qui a tourné en faveur de l'aîné et des Aigles (0-1).

Matthias Davet Journaliste Sport

«Oh, en plus tu as le contrôle antidopage?» En voyant son frère sortir de la zone mixte, bouteille d'eau à la main et responsable de Swiss Sport Integrity à ses côtés, William Hedlund (24 ans) ne peut s'empêcher de rigoler gentiment. Il faut dire que Lucas (20 ans) n'a pas passé la meilleure soirée de sa carrière, lui qui a vu son équipe de Fribourg-Gottéron perdre dans le derby face à Genève. Et donc, face à son frère.

Pour la toute première fois dans leur carrière, l'aîné et le cadet se sont affrontés dans l'élite du hockey sur glace suisse. «C'était un objectif depuis que nous sommes revenus en Suisse, s'exclame le gagnant du soir. C'était déjà spécial de jouer contre notre père il y a quelques semaines mais là, c'est un rêve qui se réalise.» Car le hockey est une histoire de famille chez les Hedlund. Stefan, le paternel, est associate coach à Lugano.

Avantage à l'aîné

Ce n'est en revanche pas la première fois que Lucas et William Hedlund s'affrontent. Au printemps dernier, les deux Suédois à licence suisse avaient croisé les cannes en quarts de finale des play-off de Swiss League. Le premier jouait à Thurgovie, l'autre évoluait sous les couleurs d'Olten. À nouveau, l'avantage a fini par tomber du côté de William. «C'est dur de toujours voir son grand frère gagner», peste le plus jeune. Le Genevois lui emboîte directement le pas: «Je suis super heureux d'être du bon côté, mais j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'affrontements et on verra comment ça tournera.»

Des mots qui redonnent un peu le sourire au Fribourgeois. Ils le promettent, il n'y a pas de compétition entre les deux à ce niveau. «On se souhaite plutôt bonne chance, dévoile William Hedlund. Je veux le meilleur pour lui et j'espère que c'est réciproque.» Lucas confirme-t-il? «Pas pour ce match, mais pour les autres oui», en rigole le Dragon.

Un duel en faveur du cadet

Avant la rencontre, y a-t-il quand même eu un peu de trash-talk entre les deux frangins? «Non, mais nos amis le font pour nous», répond en souriant William. De leur côté, ils ont reçu un message de bonne chance de la part de leur maman. «C'est de loin notre plus grande fan», lance Lucas. «Clairement, confirme William. Je pense que nos parents étaient particulièrement fiers ce soir.»

Lors de la victoire de Genève dans le derby, les maillots Hedlund ne sont apparus qu'une fois en même temps sur la glace. «Je l'ai pourchassé derrière la cage, mais je n'ai pas réussi à lui prendre le puck, détaille William Hedlund. Il a trop bien défendu.» Un compliment qui fait à nouveau sourire le No 11 des Dragons.

Adversaires du soir, les Hedlund se verraient-ils un jour évoluer ensemble? «J'espère vraiment que ce sera le cas, ajoute William. En grandissant, on a toujours joué contre, que ce soit dans le jardin ou en unihockey. Ça serait génial.» Si un club veut tenter la réunion, il risque bien de devoir aller chercher Ludvig, le benjamin (17 ans), actuellement chez les juniors à Piteå, en Suède. Histoire de faire une nouvelle photo de famille.