Genève n'a eu besoin que d'un but pour remporter le derby

Genève-Servette a réussi un joli coup en s'imposant sur le plus petit score à Fribourg (0-1). Les Grenat brisent la série des Dragons et s'installent devant eux au classement.

Matthias Davet Journaliste Sport

La logique voulait que Fribourg s'impose face à Genève. Depuis le début du mois d'octobre, les Dragons enchaînaient une impressionnante série de «victoires/défaites». Après le revers mercredi face à Langnau, beaucoup s'attendaient à ce qu'ils retrouvent le chemin du succès face à Genève.

Mais ces Aigles ont beau être décimés, ils ont du cœur. Et après être parvenus à s'imposer à Rapperswil mardi, ils ont enchaîné une deuxième victoire de rang, sur la glace du champion en titre. Une jolie prestation de la part de la troupe de Sam Hallam.

Une déviation surprenante

C'est Thierry Schild le premier à s'être mis en évidence. Le No 88 a repris un bon puck, qui a terminé sa course sur la jambière de Stéphane Charlin. Les débats étaient lancés et le GSHC n'a pas mis beaucoup de temps avant de répondre, de manière plus incisive, aux Dragons. La déviation de Johnny Kneubühler sur le lancer de Simon Le Coultre a surpris tout le monde, Ludovic Waeber le premier (5e).

Enhardi par cette réussite, Genève a réalisé un très bon premier tiers. Les Aigles auraient même pu doubler la mise, évoluant durant 38 secondes à 5 contre 3. Mais, malgré une belle domination, ils ne sont pas parvenus à mettre le deuxième qui aurait pu faire mal aux Fribourgeois en ce début de match. Simas Ignatavicius s'est également retrouvé seul face au portier adverse mais son back-hand est passé juste à côté (11e).

Offensivement, Gottéron avait plus de mal à se mettre en évidence, surtout dans le premier tiers. Si la première opportunité était pour les Grenat dans la période médiane, avec un puck qui a traîné devant la ligne fribourgeoise, Gottéron s'est ensuite ressaisi. Dès la mi-match, il a eu son temps-fort. Marcus Sörensen n'a notamment pas pu reprendre convenablement un centre de Henrik Borgström (32e). En fin de tiers, Maximilian Streule s'est à son tour retrouvé en bonne position, mais son lancer a terminé sur la mitaine de Stéphane Charlin (38e).

Le power-play en difficulté

C'est donc toujours avec ce score de 0-1 que les deux équipes ont abordé la troisième période. Forcément, Gottéron a poussé et s'est créé des occasions grâce à Lucas Hedlund (44e) ou Henrik Borgström, d'un joli geste entre les jambes (45e).

Les Fribourgeois ont encore eu une opportunité en power-play, mais ils l'ont à nouveau gâchée. Décidément, ce vendredi, le jeu de puissance n'était pas au rendez-vous pour les Dragons. Dans ces conditions, difficile de glaner les trois points.

Grâce à cette victoire, le GSHC passe devant son adversaire du soir au classement. Si Fribourg a désormais le droit de partir en pause, Genève a encore un dernier match à jouer avant celle-ci. Ce samedi, les Aigles reçoivent Bienne aux Vernets. L'occasion de conforter leur place dans le top 6.