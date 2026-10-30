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Bienne victorieux
Ajoie s'enlise en perdant face à Berne

Bienne a renoué avec le succès en s'imposant 4-2 à domicile face à la lanterne rouge Kloten, vendredi en National League. De son côté, Ajoie s'est incliné 4-1 contre Berne et recule au classement.
Publié: il y a 29 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Ajoie - Berne 1-4

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2:52
Ajoie - Berne:Les Jurassiens y ont cru jusqu'au bout

Face aux Bernois, Ajoie a concédé une troisième défaite de rang. Encore 6e vendredi dernier, la troupe de Ville Peltonen pointe désormais au 11e rang avec 22 points, à cinq longueurs du top 6.

A domicile, les Ajoulots se sont fait surprendre par Nic Balestra à la 12e, qui inscrit son premier but depuis son arrivée chez les Ours début octobre. Son coéquipier Ian Mitchell a même cru doubler la mise à la 16e, avant que le staff des Vouivre ne le fasse annuler grâce à son coach challenge. Le 2-0 est finalement tombé à la 38e par Marco Müller.

Toujours muets après 40 minutes malgré 20 tirs cadrés, les Jurassiens ont fini par trouver l'ouverture en supériorité numérique avec Julius Nättinen la 33e. En vain, puisque Rodrigo Abols (56e) puis Rodwin Dionicio (57e) ont scellé la victoire bernoise dans les derniers instants.

Bienne - Kloten 4-2

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4:12
Bienne - Kloten:Les Seelandais avaient fait la différence à la mi-match

Battu aux tirs au but à Ambri mardi, le club de la cité bilingue obtient ainsi un 4e succès en 6 matches, et revient à un point de Lausanne, 8e avec 24 points. Contre les Aviateurs, Bienne a profité de sa première situation en supériorité pour ouvrir la marque à la 5e grâce à Petr Cajka, qui a dévié un tir de Cédric Aeschbach.

Dominic Zwerger a marqué le 2-0 à la 13e, sa 6e réussite de la saison. Les protégés de Christian Dubé ont ensuite pris une avance décisive à la 32e avec Dario Trutmann puis Fabio Hofer, qui ont fait passer le score à 4-0. Les Zurichois sont revenus à 4-2 avant la fin du tiers médian, sans parvenir à achever leur remontée dans la dernière période.

Zurich - Ambri 4-3 tab

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6:06
Zurich - Ambri:Les Lions continuent de gagner

Large leader du championnat avec 44 points, Zurich a battu son surprenant dauphin Ambri Piotta 4-3 tab. Mené 2-1 à l'entame de la dernière période, le "Z" a entrevu la victoire lorsque Denis Malgin a inscrit le 3-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, mais Tommaso De Luca a égalisé à la 58e. Aux tirs au but, Malgin s'est montré décisif, permettant aux siens d'enchaîner une 16e victoire en 17 matches, et de garder leur poursuivant tessinois à 14 longueurs.

Zoug - Langnau 3-2

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2:34
Zoug - Langnau:Les Zougois s'imposent à nouveau

Zoug a cueilli une 5e victoire en 6 matches à domicile face à Langnau. Les Tigres se sont inclinés 3-2, et voient leur adversaire de Suisse centrale revenir à 4 points, alors que ce dernier compte 7 matches en moins.

Davos - Rapperswil 4-3 tab

DEEPL, EISHOCKEY, NATIONAL LEAGUE, MEISTERSCHAFT, SAISON 2026/27, HC DAVOS, HCD, SC RAPPERSWIL-JONA LAKERS, SCRJ, LAKERS,
5:14
Davos - Rapperswil:Les Grisons s'imposent aux tirs aux buts

Enfin, Davos a arraché la victoire face à Rapperswil-Jona 4-3 tab à domicile.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Berne
SC Berne
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zoug
EV Zoug
12
15
25
8
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Bienne
EHC Bienne
17
-2
23
10
HC Davos
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
HC Ajoie
18
-8
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
18
-21
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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