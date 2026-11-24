Logan Brown va manquer les deux prochaines rencontres du HC Ajoie. L'attaquant canadien est sanctionné pour une charge à la tête.

Après une charge à la tête

Cédric Heeb

Le HC Ajoie devra se passer de Logan Brown mardi soir contre Langnau et jeudi contre Bienne. L'attaquant canadien est suspendu pour deux matches et devra s'acquitter d'une amende de 3900 francs.

Cette sanction fait suite à une charge à la tête sur l'attaquant de Fribourg Sandro Schmid lors du match de samedi dernier. Logan Brown, qui a disputé près de 100 matches pour les Ottawa Senators et les St. Louis Blues au cours de sa carrière en NHL, a été sanctionné d'une pénalité de match pour cette action.