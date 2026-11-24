Fabian Ritzmann est resté muet devant le but pendant près de 20 mois. Mais l'attaquant du CP Berne vient de retrouver le chemin des filets avec une réussite impressionnante: il a marqué lors de quatre matches consécutifs!

En bref Fabian Ritzmann est resté près de 20 mois sans marquer

Il n'a pas baissé les bras, mais ne comprenait pas pourquoi la réussite le fuyait

L'attaquant du CP Berne a désormais marqué quatre fois de suite!

Stephan Roth

Le muscle le plus important se trouve entre les deux oreilles. Une vérité qui vaut aussi dans le sport de haut niveau. Fabian Ritzmann (24 ans), attaquant du CP Berne, en sait quelque chose.

Au printemps 2025, l'attaquant originaire de l'Engadine était au sommet de son art. Les Ours avaient bouclé la saison régulière à la troisième place, tandis qu'il avait inscrit sept buts, avant de trouver encore le chemin des filets en quarts de finale contre Fribourg. Il avait ensuite été appelé en équipe nationale et était passé tout près d'une sélection pour le Mondial. Dans la foulée, il avait prolongé son contrat avec Berne jusqu'en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire.

Mais la saison suivante a rapidement tourné au cauchemar, tant pour le CP Berne que pour Fabian Ritzmann. L'entraîneur Jussi Tapola a été limogé et le changement de coach, avec l'arrivée de Heinz Ehlers, n'a pas vraiment inversé la tendance. Surtout devant le but. Le CP Berne était en panne d'efficacité et le Grison aussi. Durant toute la saison, le grand attaquant de 1,93 m n'a pas inscrit le moindre but!

«Tu te dis: maintenant, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer»

Même si ce puissant athlète, qui parle également le romanche, n'a pas pour mission première de faire trembler les filets, cette longue disette a fini par laisser des traces. Son jeu a perdu de son impact et de sa capacité à s'imposer dans les duels. Après sa saison réussie et son passage en équipe nationale, s'était-il mis trop de pression?

«Je n'ai pas cette impression. Je me réjouissais de jouer et je me suis concentré sur les choses simples. Mais les événements ne se sont pas enchaînés comme je l'espérais et j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Et quand les buts ne viennent pas, cela devient compliqué. Tu te dis: maintenant, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer. Résultat, les tirs rentrent encore moins. Je suis donc heureux que le déclic ait enfin eu lieu.»

Et quel déclic! Vendredi dernier, contre Fribourg (4-3 tab.), Fabian Ritzmann a enfin retrouvé le chemin des filets, après 605 jours d'attente. Un véritable soulagement. Et ce n'était pas un feu de paille: lors des trois rencontres suivantes, le joueur originaire de Scuol a également fait trembler les filets! «C'est l'effet ketchup, comme on dit.» Cette expression a été popularisée par Cristiano Ronaldo et symbolise une situation qui se débloque subitement et où tout arrive d'un coup!

Difficile pour lui d'expliquer ce retournement de situation. «J'ai l'impression de faire exactement la même chose que la saison dernière. Mais les tirs ne voulaient tout simplement pas rentrer. C'est assez particulier. On ne sait jamais vraiment pourquoi. Je suis très heureux de pouvoir aider l'équipe. Mais comme je l'ai toujours dit, mon rôle est avant tout d'apporter de l'énergie. Et si je peux aussi marquer, c'est encore mieux.»

En réalité, Fabian Ritzmann avait déjà retrouvé du dynamisme avant même de mettre fin à sa disette, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Serge Aubin. Désormais, les buts suivent aussi. Et l'effet ketchup est spectaculaire: quatre matches consécutifs avec au moins un tir qui finit au fond!