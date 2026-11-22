Après la lourde défaite du HC Bienne lors du derby face à Berne (5-9), un fan s'est rendu sur le banc des joueurs. Longtemps, il a discuté avec Fabio Hofer et Dominic Zwerger, avant que tous les Seelandais ne ressortent du vestiaire.

Matthias Davet Journaliste Sport

La Tissot Arena a eu droit à des scènes étranges, samedi après la défaite face à Berne. Il faut dire que la rencontre n'avait déjà pas grand-chose de rationnel (victoire 5-9 des Ours). Directement après la sirène finale, certains joueurs se sont empoignés et il a fallu l'intervention des arbitres pour que tout ceci ne dégénère pas.

Après la traditionnelle poignée de main, les Biennois ont voulu aller saluer leurs supporters. Mais, agacés par les derniers résultats, la plupart leur ont montré des signes de ne pas le faire et de retourner aux vestiaires. Sur le banc bernois attendait l'un des fans (la question de savoir comment il est arrivé là n'a pas été résolue), qui a alpagué Fabio Hofer et Dominic Zwerger. Lias Andersson et Marcus Sylvegard ont bien tenté de se joindre à la conversation, mais celle-ci se déroulant vraisemblablement dans la langue de Goethe, les deux Suédois se sont éloignés.

«Évidemment qu'ils sont en colère»

La conversation entre le supporter et les deux joueurs biennois a duré de longues secondes et a même dû se décaler sur la glace, puisque les Bernois voulaient rentrer dans leur vestiaire.

Quelques instants plus tard, tous les joueurs seelandais sont finalement ressortis du vestiaire, pour se rendre devant le kop. Là, un message est passé, les supporters montrant le logo sur leur veste et demandant à voir «leur vrai HC Bienne». Interrogé à propos de cette scène après la rencontre, Joël Vermin avoue que la discussion «n'était pas vraiment tout public».

Il n'empêche que l'ancien attaquant de Lausanne comprend la frustration de ses fans. «Ces gars viennent ici, mettent l'ambiance et ils voient une prestation de merde, peste-t-il. Évidemment qu'ils sont en colère.»

Joël Vermin lance toutefois un appel au calme. «Nous essayons de faire de notre mieux, ajoute-t-il. Ce n'est pas comme si on allait sur la glace et qu'on s'en foutait. Actuellement, on ne trouve juste pas les réponses.» Espérons pour les Biennois et leurs supporters que celles-ci arrivent assez rapidement, comme mardi lors du déplacement à Lugano.