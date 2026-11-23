Le joueur du HCA Daniel Carr a purgé sa suspension et est de retour sur la glace. Mais le Canadien doit maintenant répondre de ses actes devant la justice.

Stephan Roth

Le dernier coup porté le 16 octobre par l’attaquant canadien d’Ajoie Daniel Carr à Gaëtan Haas, sans défense, n’a pas seulement ébranlé la tête du capitaine biennois, mais aussi le monde du hockey. Daniel Carr a été suspendu pour sept matches et condamné à une amende de 9040 francs. Mais ce n’est pas tout. Le Ministère public du Jura bernois-Seeland a ouvert une procédure contre l’attaquant pour tentative de lésions corporelles graves.

Où est la limite?

Lorsque la justice intervient dans le sport, une question se pose: où se situe la limite? «Quand on a vu les images, on s’est probablement dit, même sans connaissances juridiques, que cela avait été très violent et que les limites du tolérable avaient peut-être été dépassées», explique Christof Scheurer, porte-parole du Ministère public. «S’il existe un soupçon suffisant de franchissement des limites, le Ministère public est tenu d’enquêter et de déterminer si un comportement pénalement répréhensible est établi. Il s’agit ici d’une infraction poursuivie d’office. Cela ne signifie toutefois pas qu’il y aura une condamnation à la fin. Le résultat de l’enquête le montrera.»

Quand arrive-t-on à la conclusion que l’affaire ne doit pas seulement être traitée au niveau de la justice sportive? «En principe, l’un n’exclut pas l’autre. Mais il n’est pas possible de déterminer à l’aide d’une liste de critères quand la limite est atteinte ou dépassée. Il s’agit d’un cas où l’on peut d’abord se dire spontanément et familièrement: 'Comment est-ce possible?'», poursuit Christof Scheurer.

La comparaison avec le football

À la remarque selon laquelle les bagarres feraient partie du hockey sur glace, le procureur répond: «Dans une certaine mesure. C’est précisément le point. C’est différent lorsqu’un joueur est au sol, sans casque, et qu’un autre frappe sa tête non protégée. Cela n’a probablement plus grand-chose à voir avec un match de hockey sur glace au sens strict.»

Qu’est-ce que cela signifie pour le sport lorsque la justice intervient? Où cela commence-t-il et où cela s’arrête-t-il? Pourrait-on désormais aussi ouvrir une procédure si, par exemple, un joueur de football donne un coup de coude à la tête de son adversaire? «Frapper à la tête un joueur de hockey sur glace qui est au sol et n’a plus son casque constitue fondamentalement une situation différente de celle où un joueur reçoit un coup de coude dans la mêlée pendant un match de football, ce qui pourrait aussi être dû à une négligence ou être involontaire. Il faudrait évaluer les faits dans leur ensemble. Je ne dis pas que c’est exclu, mais la situation de départ est, à mon avis, différente.»

Daniel Carr va-t-il faire jurisprudence?

Christof Scheurer ne trouve pas anodin qu’un tel cas soit désormais soumis à appréciation. «Peut-être aurons-nous alors – si une mise en accusation devait effectivement avoir lieu – un précédent évalué par les tribunaux. D’une part, cela ferait prendre conscience que l’on ne peut pas faire ce que l’on veut. D’autre part, cela permettrait de déterminer concrètement les limites de ce qui est autorisé. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose dans le contexte actuel, où les comportements sont souvent très rudes.»

Le Code pénal prévoit une peine privative de liberté d’un à dix ans pour lésions corporelles graves. «En l’occurrence, il s’agit toutefois seulement d’une tentative de lésions corporelles graves, pour laquelle la peine minimale peut être réduite. Il n’est pas possible de prévoir aujourd’hui si une mise en accusation aura lieu. La présomption d’innocence s’applique», conclut Christof Scheurer.