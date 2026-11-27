Pour la première fois depuis un an et demi, Killian Mottet a porté le maillot de Gottéron. Le Fribourgeois est revenu sur cette soirée spéciale, qui s’est terminée sur une défaite face à Zoug (1-3). Mais l’essentiel était ailleurs.

Matthias Davet Journaliste Sport

«Avec le No 71, même s’il porte le 42 ce soir: Killian…» Il ne fallait pas forcément être fort en mathématiques ce jeudi soir sur le plateau de Saint-Léonard pour comprendre qu’une soirée spéciale se préparait. «Mottet», ont répondu de bon cœur les spectateurs aux mots du speaker.

593 jours plus tard, le Fribourgeois faisait son retour devant «son» public. À l’été 2025, les dirigeants du club lui avaient fait comprendre que, malgré deux années de contrat encore valables, il ne faisait plus partie des plans. Après une saison en prêt à Ajoie, «Kiki» patine désormais du côté de Sierre, en Swiss League. L’histoire semblait écrite: il n’aurait pas le droit à de vrais adieux.

Un premier shift plus compliqué

Mais ce jeudi matin, tout a changé. Les directeurs sportifs fribourgeois et valaisans sont en contact, dans le but de faire jouer l'attaquant face à Zoug dans la soirée. «À 7h30, c'était 'non' et une heure plus tard, on avait le feu vert», apprécie Gerd Zenhäusern. Direction la BCF Arena pour Killian Mottet. Un voyage qu'il nous a expliqué dans l'après-midi.

À 19h45, il était sur le banc pour disputer son 759e match avec Gottéron. Avec une belle place dans l'alignement, aux côtés de deux autres Fribourgeois, Christoph Bertschy et Sandro Schmid. «C'était spécial, avoue-t-il après le match. Le premier shift était un peu plus compliqué que d'habitude, mais par la suite, ça a plutôt bien fonctionné.» À quelques reprises, Killian Mottet aurait même pu trouver le fond des filets, histoire de donner des allures de conte de fées à cette soirée.

Mais le retour du No 71 a quand même été chargé en émotions. «C'est beau de revoir les gars dans ces circonstances, appuie-t-il. Certains sont évidemment des amis et on se parle souvent. Sauf que dans cet environnement, c'est différent. J'ai été très bien accueilli et je pense qu'ils ont aussi eu du plaisir à me voir.»

«Mon fils courait partout»

Il n'y a pas que les joueurs de Fribourg-Gottéron qui ont apprécié revoir leur attaquant. Dans les gradins, le chant en hommage au joueur a été entonné avant même le premier lâcher de puck. Puis, à la fin de la rencontre, il a été rappelé par le public, pour une ultime «ola». «Ça me touche énormément… Ça s'entend et ça se voit, explique-t-il, ému. Je pense qu'ils ne m'ont pas oublié et c'est réciproque. Je ne vais pas les oublier de sitôt.»

Malgré les plus de 750 apparitions avec Fribourg, l'un des membres du public n'avait jamais vu Killian Mottet avec ce maillot: son fils, né juste après les play-off 2025. Quand on le lui mentionne, le Fribourgeois est submergé et peine à trouver ses mots. «Ouais, ça rajoute énormément d'émotions, souffle-t-il au bord des larmes. Je viens d'apprendre qu'il courait partout pendant le match (sourire). Je suis très fier d'avoir pu vivre ce moment-là. Il ne va certainement pas s'en rappeler, mais ce sont des instants uniques pour moi. Ces souvenirs vont rester.»

Potentiellement de retour?

La suite, Killian Mottet ne sait pas trop de quoi elle sera faite. Ce vendredi, il va disputer le derby valaisan avec le HC Sierre. Et ensuite? Peut-on s'attendre à le revoir avec le maillot des Dragons? «Avant, je vivais semaine après semaine. Maintenant, je risque de devoir le faire au jour le jour, explique-t-il. Je vais encore discuter avec Gerd et Chris (ndlr: Zenhäusern et McSorley), que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté la demande de Fribourg.»

Ni l'entraîneur Roger Rönnberg, ni Gerd Zenhäusern savent si Killian Mottet va pouvoir à nouveau renforcer les Dragons à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est du présent, le No 71 (ou 42) a eu droit à ses vrais adieux devant son public.