Prêté à Sierre cette saison, Killian Mottet a appris jeudi matin qu'il porterait le maillot de Fribourg-Gottéron le soir même face à Zoug. Arrivé sur la glace à 11h02, le Fribourgeois, qui jouera exceptionnellement avec le 42, raconte sa folle matinée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jeudi, 9h, patinoire de Sierre. Killian Mottet s'apprête à vivre une journée normale avec le club valaisan de Swiss League quand la nouvelle tombe: Fribourg-Gottéron a besoin de lui pour le match du soir contre Zoug. Le temps de prévenir sa femme, ses parents et son frère, l'attaquant de 35 ans file sur l'autoroute et pose ses patins sur la glace de la BCF Arena à 11h02, au tout dernier moment avant l'entraînement.

Ce retour intervient au moment où les Dragons vivent une saison compliquée. Killian Mottet, toujours sous contrat avec Gottéron jusqu'en 2027, avait été prêté à Ajoie la saison dernière, puis à Sierre cet automne, faute de place dans l'effectif de Roger Rönnberg. Avec plus de 740 matches de National League au compteur, «Kiki» va retrouver ce jeudi soir le club de toute sa vie, devant sa famille, ses amis et surtout son fils.

Killian, comment s'est fait ce retour à Gottéron?

Mon agent m'a appelé mercredi soir, la veille du match, pour me dire de me tenir prêt. Il y avait une possibilité que ça se fasse. Ce jeudi matin, en arrivant à la patinoire à Sierre à 9h, on m'a dit que c'était bon. J'ai tout de suite pris la route pour Fribourg et je suis arrivé sur la glace au tout dernier moment, à 11h02. Je vais sûrement devoir payer une petite amende pour mon retard à l'entraînement, mais ce n'est pas grave, je le fais avec plaisir (rires).

Tu avais des papillons dans le ventre sur la route?

Je n'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir et finalement, c'était mieux comme ça. J'ai immédiatement appelé ma femme, qui a été la première au courant. Elle est à Fribourg et il fallait s'organiser pour qu'elle puisse venir au match. Ensuite mes parents, mon frère, tout le monde. Puis je me suis dépêché d'arriver. Mais promis, je n'ai pas fait d'excès de vitesse entre Sierre et Fribourg! (rires)

Dans quel état d'esprit es-tu?

Il y a beaucoup d'excitation. Revenir à Fribourg, c'est inattendu pour moi. Gottéron vit une période un peu difficile, alors je me réjouis de pouvoir aider l'équipe contre Zoug et de voir si on peut sortir de cette passe compliquée.

Tu porteras le 42 ce soir, et pas ton traditionnel 71. Pourquoi?

Je crois que ce sera la première fois avec ce numéro. J'ai commencé ma carrière avec le 3, pour mes premiers matches, mais le 42, c'est une première. Le maillot avec le 71 n'était pas prêt, donc pas de souci. Le numéro, ce n'est pas très important.

Combien de demandes de billets as-tu reçues?

Beaucoup de mes amis sont abonnés à Gottéron, donc ils seront tous là. Ça me fait super plaisir. J'ai surtout dû régler les billets pour mes parents, ma femme et mon frère, et normalement ce sera bon. Et surtout, mon fils pourra me voir jouer ce match. Ça me rend très, très content.

Ton téléphone a explosé? Il te reste de la batterie?

Par chance, je l'ai chargé pendant le trajet entre Sierre et Fribourg, donc niveau batterie, ça va (rires). Mais c'est vrai que j'ai reçu plein de messages au moment de l'annonce, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux... Ce n'est qu'un match et je ne sais pas ce qui se passera par la suite. Je n'ai pas encore pu répondre à tout le monde, je vais essayer de le faire avant la sieste. Il faut aussi que j'arrive à dormir un peu avant le match.

Quel rôle attend de toi le coach, Roger Rönnberg?

Je suis arrivé tellement à la der' à l'entraînement que je n'ai pas vraiment pu discuter avec lui. J'avais prévu d'aller assez tôt à la patinoire pour parler un peu avec lui, voir ce qu'il attend de moi et ce que je vais devoir faire concrètement.

Et toi, qu'est-ce que tu attends de cette soirée?

Beaucoup d'émotion, bien sûr. Mais je vais surtout essayer de jouer sans trop réfléchir, sans me poser de questions, sans penser à tout le contexte de ce retour à Fribourg. Je veux juste profiter de ce moment et d'une soirée sous le maillot de Gottéron.