Malgré le retour de Killian Mottet à la BCF Arena, Fribourg-Gottéron s'est incliné face à Zoug (1-3). Les Dragons concèdent une septième défaite lors de leurs huit derniers matches.

Matthias Davet Journaliste Sport

Y a-t-il eu un effet Killian Mottet pour le match face à l'EV Zoug? Jeudi, aux alentours de 17h, environ 300 places étaient encore disponibles pour la rencontre face à l'une des meilleures équipes du championnat. À 19h45, la BCF Arena était pleine pour l'entrée des Dragons et pour le retour du No 71 (qui, pour l'occasion, portait le 42). Prêté par Sierre, le Fribourgeois pouvait enfin faire de vrais adieux à son public, après un an et demi de prêt entre Ajoie et le Valais.

Mais avant, il y avait match. Sur la glace, Gottéron a réalisé un très bon premier tiers. Les Dragons ont été les meilleurs à l'entame de la rencontre, dominant les Zougois durant les neuf premières minutes. Kevin Nicolet (35 secondes), Jamiro Reber (2e) ou… Killian Mottet (6e) auraient pu ouvrir la marque.

Finalement, à la suite d'un power-play concédé par Henrik Borgström, la dynamique a changé de camp. Zoug s'est fait plus pressant, mais Gottéron avait encore une opportunité, par Killian Mottet, à la 13e minute. Le tir du Fribourgeois est passé juste à côté.

Un nouveau problème dans le 2e tiers

Tout comme mardi face à Zurich, les Dragons se sont écroulés dans la période médiane. Alors que Ludvig Johnson revenait d'une pénalité concédée pour avoir lancé le puck en dehors de la surface de glace, Sven Senteler trompait Ludovic Waeber au premier poteau (25e).

Sans doute coupable sur la première réussite, le portier des Dragons a également fait pâle figure quatre minutes plus tard. L'angle était encore plus fermé, mais Jan Kovar est parvenu à trouver l'espace entre le poteau et la jambière du dernier rempart fribourgeois. En l'espace de quelques minutes, Zoug avait fait le trou.

Lors de la suite de la deuxième période, les débats se sont équilibrés mais les deux portiers se montraient attentifs. C'est donc avec ce score de 0-2 que les équipes sont revenues sur la glace à l'entame du troisième tiers.

La crise continue

Zoug a rapidement voulu se mettre à l'abri. À la 44e minute, Andreas Wingerli et Dominik Kubalik se sont présentés tour à tour seuls face à Ludovic Waeber. Ils ont respectivement tiré au-dessus et sur les jambières du portier fribourgeois.

Fribourg a ensuite pu y croire. Intelligemment, le jeune Danielius Cecekovas (20 ans) a décalé Anthony Richard qui, enfin, a pu mettre fin à sa disette. Le Québécois n'avait inscrit qu'un seul but lors de ses onze dernières sorties (48e). De quoi redonner confiance au public de la BCF Arena pour la fin du match.

Sauf que Zoug a tenu et dans la cage vide, il a inscrit le dernier but (Tomas Tatar, 60e). Et, avec cette défaite, Fribourg continue de s'enfoncer dans la crise. En championnat, la troupe de Roger Rönnberg n'a remporté qu'une seule de ses huit dernières sorties. Prochaine échéance: ce vendredi, à Lugano. Avec, normalement, le retour du capitaine Andrea Glauser sur la glace.