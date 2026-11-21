Avant la lourde défaite à Zoug, Jesse Puljujärvi dévoilait son tout premier morceau. L'attaquant finlandais de Genève-Servette raconte la genèse de ce projet.

Même la sortie de son single n'a pas sauvé la soirée de Jesse Puljujärvi

Même la sortie de son single n'a pas sauvé la soirée de Jesse Puljujärvi

Matthias Davet Journaliste Sport

Jesse Puljujärvi avait très certainement noté ce 20 novembre 2026 avec une croix rouge sur son calendrier. Pas uniquement parce que le soir, lui et Genève-Servette se déplaçaient sur la patinoire de Zoug. Mais principalement car, ce vendredi, le Finlandais faisait ses débuts dans l'industrie de la musique.

Sur les plateformes de streaming, la chanson «Is it time?» est sortie à minuit. En collaboration avec l'artiste Samuel Lehtikangas (plus connu sous son nom de scène «Samuell»), Jesse Puljujärvi rappe sur le premier couplet. Entraînante, la musique en finnois pourrait devenir un tube dans le pays.

L'approbation de Sam Hallam

Sauf que le timing de la sortie correspond également à l'immense claque reçue par les Aigles en Suisse centrale, plus tard dans la soirée (7-1). Bien évidemment, les deux événements n'ont aucun lien de corrélation et le Finlandais était tout autant dépité que ses coéquipiers de quitter l'OYM Hall avec ce revers. «Il a travaillé sur sa musique durant l'été, pendant son temps libre, précise, au besoin, son entraîneur Sam Hallam. Ce n'est peut-être pas le meilleur jour pour lui, mais j'espère que tout le monde va comprendre que, derrière les hockeyeurs, il y a aussi des êtres humains.» Avec leurs passions et leurs envies.

Alors, si on met de côté la rencontre face à Zoug, le Suédois a-t-il écouté la chanson de son protégé? «Oui, ce matin à la salle de fitness, sourit-il. Franchement, c'est bien.»

Des paroles humoristiques

Malgré la lourde défaite, Jesse Puljujärvi s'illumine lorsqu'on lui mentionne sa chanson. Il prévient d'emblée: celle-ci se veut sans prise de tête. «Tout est parti d'une blague après le titre mondial la saison dernière», détaille-t-il. En mai, les Lions sont devenus champions du monde à Zurich, face à la Suisse.

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«Sauf que la blague a pris de l'ampleur et Samuell m'a envoyé un premier son, ajoute le Finlandais. C'était pas mal et je lui dis: 'Okay, allons-y.'» D'ailleurs, les paroles font la part belle à l'autodérision. Et reviennent sur un épisode bien particulier des célébrations au pays. «Il y a des blagues sur ma grande langue ou le fait que j'ai perdu ma médaille après le titre, sourit Jesse Puljujärvi. Après, on rappelle que Samuell n'a rien gagné et que c'est pour ça qu'il a volé ma médaille.»

24 heures après sa sortie, la chanson comptabilisait plus de 4000 vues sur YouTube. Mais l'un des reels autour du single a déjà atteint 250'000 vues sur Instagram. Il pourrait décoller même si Jesse Puljujärvi doit lui-même se rendre à l'évidence: pour l'instant, sa carrière de hockeyeur risque de plus facilement subvenir à ses besoins.