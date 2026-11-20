Que la soirée de Genève-Servette fut longue du côté de la Suisse centrale. Face à Zoug, les Aigles se sont fait déplumer dans le deuxième tiers. Score final: 7-1.

Matthias Davet Journaliste Sport

Difficile de dire si, au lieu du poteau, Jesse Puljujärvi avait trouvé le fond des filets au retour de la première pause. À ce moment, le score était de 2-1 en faveur de Zoug et le Finlandais de Genève-Servette avait le puck au bout de la palette pour remettre les compteurs à zéro.

Vingt minutes plus tard, le score était de 7-1 (!) en faveur des Taureaux. Les Aigles se sont sans doute demandé, entre la deuxième et la troisième période, ce qu'ils s'étaient ramassé en pleine face. La réponse à cette question est tout simplement l'une des deux meilleures équipes du championnat, sur un nuage lors du tiers médian dans sa OYM Hall.

Pourtant, la première période n'avait pas été catastrophique de la part des Genevois. Certes, ils ont encaissé très rapidement (2e, Grégory Hofmann), mais sont parvenus à recoller grâce à une sublime déviation de Matthew Verboon, sur un tir de Vili Saarijärvi qui partait bien loin du cadre (9e). Sauf que, en power-play, Zoug reprenait les devants (14e, Andreas Wingerli).

Lino Martschini dans l'histoire zougoise

Puis, la descente aux enfers pour le GSHC. Jacob Moverare (24e), Sven Senteler (32e) et à nouveau Grégory Hofmann (35e) ont renvoyé Stéphane Charlin sur son banc. Son suppléant Joren van Pottelberghe ne s'en est guère mieux tiré, puisque Andreas Wingerli (35e) et, surtout, Lino Martschini (39e) ont pu aggraver le score.

La réussite de ce dernier était pleine d'émotions. C'est la première fois, depuis sa grave blessure et son retour il y a une semaine, que le No 46 retrouvait le chemin des filets. Ce 261e but était aussi un record dans l'histoire du club. De quoi faire entrer tous les joueurs sur la glace et voir Leonardo Genoni sortir de son but, dans des scènes de liesse touchantes.

Place au derby

Avec une telle avance, la troisième période était surtout du remplissage. Le score n'a pas bougé jusqu'à la fin de la rencontre, Zoug ne tentant pas d'aller en chercher dix face à Genève. C'est donc avec cette lourde défaite que la troupe de Sam Hallam va devoir rentrer jusqu'au bout du Léman.

Dimanche, il y aura derby face à Lausanne aux Vernets. Une rencontre qui s'annonce intéressante, puisque les deux équipes ne sont pas au meilleur de leur forme à l'heure actuelle et que les supporters des deux camps s'attendent à une victoire de leurs protégés.