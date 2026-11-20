Alors qu’il venait d’obtenir une pénalité en faveur de Rapperswil, Mauro Dufner est allé dire aux arbitres de l’annuler, car il n’y avait pas faute. Un geste que les joueurs de Fribourg-Gottéron ont particulièrement apprécié.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lors de la poignée de mains d’après-match, Mauro Dufner a été celui qui a pris le plus de temps à taper la discussion avec les Fribourgeois. Parce qu’il a évolué à la BCF Arena durant plusieurs saisons? Probablement, oui. Mais pas que. «Ils m’ont dit qu’ils étaient reconnaissants de la manière dont je me suis comporté», avoue-t-il, presque gêné.

Qu’a-t-il fait pour mériter ça? En première période, le robuste défenseur termine sur les fesses après un contact avec Thierry Schild. Un des arbitres lève immédiatement le bras et sanctionne le Fribourgeois pour avoir fait trébucher le No 24 des Rapperswil-Jona Lakers. Dépité, Thierry Schild file s’asseoir au cachot... avant de le quitter quelques instants plus tard. «Je suis allé dire aux arbitres que j’avais trébuché tout seul, précise Mauro Dufner. Je leur ai dit que selon moi, il ne devait pas être pénalisé.»

Comme ils en ont le droit lors d’une erreur manifeste - et quand la «victime» elle-même plaide l’innocence, difficile de faire plus manifeste -, les directeurs de jeu ont annulé la sentence. «Je sais que j’aimerais que l’on fasse cela pour moi si cela arrive une fois, poursuit celui qui a fait preuve d’un magnifique fair-play. Je me dis que le karma peut à tout moment te récompenser.» Jamais Mauro Dufner n’avait fait un tel geste avant ce vendredi soir. «Bon... Il n’y a pas non plus tellement d’occasions durant une saison.» Le karma n’a pas instantanément récompensé le Saint-Gallois, puisque son équipe s’est finalement inclinée 3-0 contre Fribourg-Gottéron. Mais il a gagné des points de fair-play