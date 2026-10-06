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«Le médecin va devoir l'ausculter»
Entré en collision avec un arbitre, Jan Dorthe n'a pas fini le match

La 24e minute de jeu du match de Champions Hockey League entre Fribourg-Gottéron et le HK Nitra a fait des dégâts. Baptiste Humair et Jan Dorthe se sont rentrés dedans et ont dû retourner aux vestiaires… momentanément pour l'un, pour de bon pour l'autre.
Publié: il y a 6 minutes
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Jan Dorthe et Baptiste Humair sont entrés en collision.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Sport

L'infirmerie de Fribourg-Gottéron est déjà passablement pleine en ce moment. Mardi, pour la réception du HK Nitra en Champions Hockey League, les Dragons ont dû se passer de Michael Kapla, Ludvig Johnson, Kevin Nicolet, Andrea Glauser (blessés) et de Marcus Sörensen (malade). La seule bonne nouvelle, c'est que les jeunes obtiennent du temps de jeu, à l'image de Martin Grangier, Flavien Etter, Danielius Cecekovas ou Levi Siffert.

Pour autant, les Dragons ne souhaitent évidemment pas voir d'autres joueurs se blesser. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé mardi, lors du match face aux Slovaques. À la 24e minute de jeu, Jan Dorthe a foncé et buté sur le défenseur Martin Vitalos. Le joueur des Bisons est resté debout, tandis que celui des Dragons est allé tomber sur le juge de ligne Baptiste Humair.

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À première vue, c'est plutôt l'officiel qui avait l'air le plus touché. D'emblée, le Neuchâtelois a tenu sa cheville droite et a eu de la peine à se relever. Quelques instants plus tard, ce sont pourtant les deux hommes pris dans le choc qui n'étaient plus présents sur la glace. Durant cinq minutes de jeu, l'autre juge de ligne Dominik Schlegel s'est dédoublé, avant que Baptiste Humair puisse revenir au jeu.

Sorti en marchant normalement

En revanche, Jan Dorthe a été moins chanceux. Le No 93 a laissé sa place aux côtés de Sandro Schmid et Lucas Hedlund à Danielius Cecekovas. Directement après la rencontre, Roger Rönnberg n'en savait pas plus sur l'état de santé de son protégé. «How do you say: 'I don't know yet'?», demande en zone mixte le coach suédois, pour finalement répondre un «Je ne sais pas encore» dans la langue de Molière. «On verra demain (ndlr: mercredi)», ajoute-t-il dans celle de Shakespeare.

S'il confirme que l'action qui a blessé Jan Dorthe est bien celle de la 24e minute, le technicien ne pouvait pas encore en dire davantage. «Le médecin va devoir l'ausculter», détaille-t-il.

Roger Rönnberg est forcément énervé par les blessures qui s'accumulent dans son vestiaire. Mais il ne met pas la faute uniquement sur la malchance. «On a une équipe de jeunes et ceux-ci doivent apprendre à se défendre eux-mêmes, explique l'entraîneur. C'est de l'expérience qu'on accumule avec l'âge.» Là où «RR» est peut-être rassuré, c'est que Jan Dorthe est sorti quelques minutes plus tard par la zone mixte, en ayant l'air de marcher normalement. À voir ce que les examens médicaux diront.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
9
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zoug
EV Zoug
6
8
10
11
EHC Bienne
EHC Bienne
8
-1
10
12
SC Berne
SC Berne
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
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