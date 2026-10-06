Le gamin de Porrentruy porte bonheur aux Aigles

Appelé en urgence dans un Genève-Servette décimé, Arthur Dandois a vécu un week-end de rêve: deux matches, deux victoires. Et cette semaine, l'ex-junior de Gottéron s'envole pour la Suède.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le coup de fil est arrivé avant le match de vendredi à Berne.. «On m'a dit que je serais dans le line-up. Combien de minutes j'allais jouer, je n'en avais aucune idée», raconte Arthur Dandois. Ce week-end, l'attaquant de 19 ans a été propulsé en National League avec Genève-Servette. La faute à une infirmerie qui déborde: Manninen (six semaines), Praplan (trois mois), Granlund, Rod, Müller, Untersander et Chanton manquent à l'appel, sans oublier Puljujärvi, suspendu.

Résultat: deux victoires, vendredi à Berne puis dimanche contre Zoug aux Vernets. Cinq points sur six. «Ça fait plaisir, surtout avec une équipe comme ça. Ce n'est pas facile d'encaisser un changement pareil avec six ou sept absents.» Porte-bonheur, le petit nouveau? «Si on veut», rigole-t-il.

Berne, «une cathédrale»

Le baptême avec le maillot grenat a eu lieu dans la capitale. Pas le décor le plus tranquille pour commencer. «Jouer devant 16'000 personnes... On dit un peu que c'est une cathédrale. C'est juste magnifique d'arriver là-bas. On stresse un peu la veille, on n'arrive pas très bien à dormir.»

Dimanche, en face, il y avait Tomas Tatar et son long passé en NHL. «Ça fait quelque chose avant le match, quand on voit le line-up. Mais à la fin, on se concentre sur notre jeu. On ne regarde pas vraiment l'adversaire.» Le plus gros changement par rapport aux juniors? La vitesse. «En juniors, j'ai plus le puck, beaucoup plus de temps. Là, il faut prendre une décision directement. Et on joue avec des joueurs de grande classe, qui ont joué en NHL ou fait une carrière ici ou ailleurs. C'est de l'expérience à prendre.»

De Gottéron aux Aigles

Le Bruntrutain a quitté l'Ajoie adolescent pour faire ses classes chez les juniors de Fribourg-Gottéron. Il y a gravi les échelons, porté le maillot suisse chez les jeunes (notamment à la Hlinka Gretzky Cup 2024 avec les M18) et goûté à la National League: trois présence sur le banc, dont deux avec quelques shifts. En fin de contrat à Gottéron, il a finalement quitté la BCF Arena. En juin, Genève-Servette a sauté sur l'occasion et lui a fait signer son premier contrat professionnel.

Quatre mois plus tard, le voilà déjà dans le grand bain. «Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi tôt, admet-il. Je ne souhaite jamais de blessures à quiconque. Mais c'est bien pour moi, j'ai eu les minutes que je devais avoir.»

Direction la Suède

Pas le temps de savourer ces premiers matches avec un Aigle sur la poitrine. Ce lundi, il a fait partie du voyage en Suède pour la Champions League: un match et deux entraînements au programme. «Aller jouer contre une équipe à l'étranger, c'est toujours de l'expérience à prendre.»

Et puis il y a une date qui pourrait avoir une importance plus grande encore: le vendredi 23 octobre, Genève-Servette se rend à Porrentruy. Faute d'équipe élite chez les juniors en Ajoie, Arthur Dandois n'y a plus jamais joué depuis son départ. Il ne se projète toutefois pas aussi loin. «On verra bien si je suis du voyage.» Ce serait un joli chapitre dans une histoire qui ne fait que commencer pour lui.