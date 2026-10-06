Fribourg réalise une bonne opération en Champions League

Fribourg peut sereinement aborder son dernier match de la phase de poules de Champions Hockey League. Les Dragons sont facilement venus à bout du HK Nitra à la BCF Arena (6-1) et ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale.

Matthias Davet Journaliste Sport

Voir si peu de monde sur le plateau de Saint-Léonard un soir de match est une anomalie. D'habitude, une bonne partie du canton se bat pour obtenir de précieux sésames, dans le but d'observer Christoph Bertschy et ses coéquipiers. Sauf que la Champions Hockey League a encore du mal à rameuter les foules, ce qui fait que «seulement» 7069 spectateurs garnissaient les tribunes de la BCF Arena pour la réception des Slovaques du HK Nitra.

Et au début du match, une partie a peut-être regretté d'avoir sacrifié son mardi soir tant le niveau proposé par Fribourg était mauvais. D'emblée, ce sont les Bisons qui se sont procuré les meilleures actions et il a fallu un très bon Loïc Galley pour repousser les premières tentatives adverses. De la jambière, le dernier rempart a notamment réalisé un magnifique arrêt devant Brett Pollock (4e).

Mais les Dragons n'y étaient pas en ce début de rencontre – et ils se sont logiquement fait punir. Loin d'être un peintre, Pollock a profité d'un puck récupéré dans le slot pour allumer la lucarne fribourgeoise (7e).

Le timing idéal d'Henrik Borgström

Une ouverture du score qui aura au moins eu le mérite de réveiller la troupe de Roger Rönnberg. Elle s'est gentiment montrée dangereuse devant Matej Marinov, jusqu'à tromper le Franco-Slovaque. Dans un angle fermé, Maximilian Streule a trouvé la faille, même si le portier n'était sans doute pas exempt de tout reproche (11e).

À 35 secondes de la première pause, Anthony Richard s'est frayé un chemin devant la cage adverse et le puck est revenu sur Henrik Borgström. En bonne position, le Finlandais ne s'est pas fait prier pour donner l'avantage à son équipe, à un moment idéal.

Jan Dorthe blessé?

La seconde période a surtout été marquée par une frayeur. À la 24e minute, Jan Dorthe est entré en collision avec le juge de ligne Baptiste Humair. Touchés, les deux hommes ont ensuite regagné les vestiaires. Si l'officiel a pu revenir quelques minutes plus tard, le No 93 n'est pas réapparu. Déjà miné par les blessures, Gottéron croise les doigts pour son jeune attaquant.

Sur la glace, tout allait par contre pour le mieux pour les Dragons. Si Lucas Hedlund a certes manqué un pénalty qu'il avait obtenu lui-même (31e), il s'est rapidement rattrapé. Depuis l'arrière de la cage adverse, le Suédois à licence suisse a servi Sandro Schmid au moment opportun, pour que celui-ci inscrive le 3-1 (34e).

Plus qu'à composter son ticket

La dernière période s'est transformée en récital de Gottéron, qui a pu prendre le large. Après un sublime travail de Christoph Bertschy, Jacob de la Rose a marqué le quatrième (44e), tandis qu'en contre, Samuel Walser plantait le 5-1 (49e). À l'extrême limite du hors-jeu, Jamiro Reber a salé l'addition (53e).

Grâce à cette victoire, les Dragons font un grand pas vers les huitièmes de finale. En attendant les matches de mercredi ainsi que la dernière journée, ils pointent à la septième place. À Herning mercredi prochain, ils devront confirmer leur billet face à une équipe qui n'a remporté aucun match de Champions Hockey League cette saison.