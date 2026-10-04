Henrik Borgström: «J'ai prolongé durant ma blessure»

Au-delà de la défaite face à Ambri, Fribourg avait de quoi se réjouir samedi soir. Les Dragons ont prolongé deux de leurs attaquants: Henrik Borgström et Jan Dorthe.

Matthias Davet Journaliste Sport

C'est sans doute le seul point positif que les supporters de Fribourg-Gottéron vont retenir de leur samedi soir. Défaits par Ambri (1-2), les Dragons peuvent se consoler en se disant qu'ils ont assuré l'avenir à moyen terme de deux de leurs attaquants. Juste avant le coup d'envoi du match, les noms de Henrik Borgström et Jan Dorthe sont en effet apparus sur l'écran géant, suivis de l'année «2029».

Après la rencontre, les questions pour les deux hommes se sont rapidement tournées vers leur prolongation de contrat. Chacun avait ses raisons de resigner pour le club avec lequel ils ont gagné le titre le printemps dernier.

Jan Dorthe: «Un bon plan pour le futur»

Junior du club, Jan Dorthe a fait ses débuts avec la première équipe lors de la saison 2024/25. Âgé d'à peine 20 ans, il a déjà dépassé la barre des 100 rencontres en National League. Cette saison, il a franchi un nouveau palier, avec déjà quatre points (3 buts, 1 assist) en neuf apparitions. Voulait-il tant que ça décrocher un nouveau contrat? «J'ai maintenant un futur plus sécurisé, mais je ne jouais pas sous stress avant, sourit-il. Mais ça reste un petit soulagement.»

Surtout que c'est dans son club de cœur que Jan Dorthe va poursuivre son aventure dans l'élite du hockey suisse. La priorité a d'ailleurs toujours été pour lui de continuer avec les Dragons. «Avec Fribourg, on a trouvé une entente assez rapidement», détaille le No 93.

En revanche, au-delà d'un «bon plan pour le futur», Jan Dorthe ne s'épanche pas trop sur les raisons qui l'ont convaincu à rester sur le plateau de Saint-Léonard. «Ça restera entre le club et moi», botte-t-il en touche. Une seule chose est sûre: le joueur de 20 ans sera encore un Dragon lors des deux prochaines saisons.

Henrik Borgström: «J'aime tout le package»

Le cas Henrik Borgström est bien différent. Débarqué l'été dernier dans le canton de Fribourg, le Finlandais avait réalisé une très bonne première saison, qui lui avait d'ailleurs permis de finir Top Scorer des Dragons. En play-off, il avait été l'un des grands artisans du titre fribourgeois.

La prolongation sonnait comme une évidence puisque le joueur, l'entraîneur et les dirigeants voulaient tous que Henrik Borgström reste à Fribourg. Et ce, malgré une légère blessure en début de saison. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le joueur de 30 ans a apposé sa signature sur son nouveau contrat. Fallait-il attendre son retour au jeu pour l'annoncer? «C'est le club qui le voulait ainsi mais, pour être honnête, ça m'était un peu égal», en rigole-t-il.

En tout cas, Henrik Borgström est reconnaissant envers Gerd Zenhäusern. «En revenant au jeu, je n'avais pas besoin de penser à un éventuel contrat», souffle le Nordique.

Heureux de trouver de la stabilité avec son contrat, le No 21 se plaît à Fribourg. «J'aime le hockey, les gens et la ville… C'est un bon package, sourit-il. Il fait vraiment bon y vivre. Déjà parce qu'on peut rentrer tous les soirs à la maison. Et lors des jours de congé, même s'il pleut à Fribourg, on peut monter en altitude et trouver du soleil. On a clairement pas ça dans les pays nordiques!» Des arguments qui, mis bout à bout, ont su convaincre Henrik Borgström de rester sur les bords de la Sarine.