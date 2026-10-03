À la peine offensivement, Fribourg bute sur Ambri

Dans une rencontre pauvre en occasions, Fribourg-Gottéron a subi la loi d'Ambri. Les Léventins sont venus s'imposer sur le plateau de Saint-Léonard (1-2).

Matthias Davet Journaliste Sport

Vendredi, c'est Nathan Marchon qui avait eu des problèmes de réveil, avant le match face à Kloten. 24 heures plus tard, on pouvait légitimement se demander si ce n'était pas toute l'équipe de Fribourg-Gottéron qui avait prolongé la sieste, tant le début de match des Dragons était soporifique face à Ambri.

Il a fallu attendre la 12e minute pour que les protégés de Roger Rönnberg se procurent une vraie première occasion. Le centre de Henrik Borgström – prolongé juste avant la rencontre – a trouvé un Jonas Taibel en bonne position. Mais l'ancien joueur de Rapperswil a tiré sur le plastron de Philip Wüthrich.

Clairement, le début de rencontre a été à l'avantage des Tessinois, bien plus entreprenants. C'est donc avec une certaine logique qu'ils sont parvenus à ouvrir la marque, même s'ils ont été quelque peu chanceux. En tentant de sortir proprement de sa zone, Maximilian Streule a vu sa passe être stoppée par le patin de Flavien Etter. La rondelle est revenue sur la palette de Miles Müller qui, seul face à Loïc Galley, ne tremblait pas (13e). Une ouverture du score qui a légèrement réveillé les Dragons. Dans la foulée, le lancer de Sandro Schmid s'écrasait sur le poteau adverse (14e).

Un arrêt précieux de Loïc Galley

Mais le début de la deuxième période a été à l'image de la première: pauvre offensivement. Ambri jouait avec ses armes et Gottéron n'arrivait pas à inquiéter Philip Wüthrich. Il a fallu à nouveau attendre la fin du tiers pour voir quelques actions en faveur des Dragons, à l'image du tir puissant de Sandro Schmid (34e). En contre, Marcus Sörensen aurait pu servir Jan Dorthe à ses côtés, mais le Suédois a préféré faire seul, ce qui n'était pas le bon choix (36e).

Les deux dernières occasions de cette période médiane étaient en faveur des Léventins, mais Roby Järventie ne trouvait pas le cadre (37e), tandis que Loïc Galley réalisait un arrêt précieux à 23 secondes de la deuxième sirène, sur un tir en première intention de Tommaso De Luca.

Un deuxième poteau

Précieux car, malgré une prestation offensive poussive, Gottéron pouvait toujours y croire en débutant le troisième tiers. Mais pour cela, il fallait rapidement se mettre en évidence devant la cage adverse. Petit à petit, les Fribourgeois y sont parvenus et ils ont même trouvé une nouvelle fois les montants d'Ambri-Piotta, sur un lancer de Patrik Nemeth (49e).

Gottéron a continué de pousser, tellement que Jussi Tapola a dû prendre un temps-mort pour remobiliser ses troupes. Une bonne idée puisque, quelques minutes plus tard, Nathan Schnarr pouvait lancer dans la lucarne adverse (56e). Une réussite qui a mis un terme aux espoirs des Dragons et de certains supporters, qui ont quitté la patinoire à cet instant. Ils ont certes raté le but de Jacob de la Rose (59e), qui n'a finalement servi à rien, tout comme la pénalité contre Roby Järventie dans la foulée.

Cette défaite n'a évidemment rien d'inquiétant pour Christoph Bertschy et Cie, qui restent dans le bon wagon de tête. Mardi, ils auront l'occasion de se changer quelque peu les idées, puisqu'ils disputeront une rencontre de Champions Hockey League, face aux Slovaques du HK Nitra.