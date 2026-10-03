Lausanne réalise un match plein face aux Zurich Lions

Lausanne a réalisé une grosse performance face à Zurich, leader invaincu en ce début de saison. Le LHC a finalement ramené un point de son déplacement, après une défaite en prolongation.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Victorieux la veille de Bienne, le Lausanne HC avait un autre morceau au programme en se rendant à Zurich pour y défier le leader. Et un leader convaincant, qui plus est, avec 21 points en sept matches. Impressionnant. Avec la ribambelle de blessés (Miller, Fora, Brännström, Czarnik), la tâche s'annonçait particulièrement ardue. Et elle l'a été, surtout lors d'un premier tiers-temps qui a vu les joueurs locaux largement dominer leurs adveraires avec 9 tirs cadrés à 3 lors des vingt premières minutes.

Mais paradoxalement, ce sont les Vaudois qui ont eu l'une des plus grosses occasions par Nathan Vouardoux (14e). Très en verve, le Valaisan a touché le poteau de Simon Hrubec (14e). Kevin Pasche, lui, a dû s'employer à deux reprises face à Nicolas Baechler (10e et 14), ainsi que sur un tir puissant de Denis Malgin (20e). Ce 0-0 à la première pause pouvait tout de même être considéré comme flatteur pour les hommes de Geoff Ward.

Il a fallu un tir dévié devant le but du LHC pour offrir l'ouverture du score aux ZSC Lions. Après l'envoi de Sven Andrighetto bloqué devant le portier, Christian Marti s'est retrouvé en position idéale pour ouvrir le score (22e, 1-0). Trois minutes plus tard, Juho Lammikko a profité d'un trou dans la défense des visiteurs pour passer proche du 2-0. Comme lors du premier tiers, le LHC a touché le poteau. C'est cette fois-ci Antti Suomela qui a joué de malchance (28e).

Power-play efficace

Alors que le différentiel de tirs était de 14-4, les Lausannois ont pu obtenir leur premier jeu de puissance de la soirée à la 28e minute. Une occasion en or qu'ils ont parfaitement exploitée, puisque cinq secondes plus tard, le puck était au fond du but zurichois. C'est Inaki Baragano qui a vu son essai être dévié pour finalement terminer sa course au bon endroit (28e, 1-1). Le power-play n'a duré que cinq secondes!

Mais au lieu de construire sur cette égalisation, les Romands ont immédiatement concédé une pénalité par l'intermédiaire d'Aurélien Marti. Et la punition est rapidement tombée puisque Simon Knak a redonné un avantage aux hommes de Claude Julien (30e, 2-1). Le buteur en série a gêné Kevin Pasche dans son déplacement après avoir été poussé par Fabian Heldner dans la zone. Les arbitres n'ont pas estimé que cette action méritait une sanction. Une décision probablement correcte.

L'égalisation en début de tiers

Face à une équipe si dominante depuis le début de saison, Lausanne a commencé à se dire que quelque chose était possible. Et l'égalisation de Stefan Rüegsegger (45e, 2-2) n'a fait que les conforter dans cette direction. Après un tir de Curtis Lazar, l'ancien joueur de La Chaux-de-Fonds a pu se jeter sur le rebond et tromper Simon Hrubec. Ce deuxième but adverse a provoqué une réaction, puisque Derek Grant a immédiatement touché le poteau du LHC. Et si la chance était en train de tourner à dix minutes de la sirène finale?

En toute fin de match, Jason Fuchs et Drake Caggiula sont passés tout proche du but de la victoire. Mais les deux attaquants lausannois se sont cassés les dents sur Simon Hrubec. C'est finalement lors de la prolongation que la rencontre s'est jouée. Pour la première fois de la saison, Zurich n'a donc pas fait le plein de points. Mais les Lions des bords de la Limmat se sont tout de même imposés grâce à Dean Kukan à moins d'une minute des tirs au but.