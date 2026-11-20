Déjà sous contrat jusqu'en 2028, Erik Brännström a surpris la Vaudoise aréna en prolongeant pour trois ans de plus avec Lausanne. Jeune papa, le défenseur suédois s'est confié à Blick sur son nouveau contrat.

Matthias Davet Journaliste Sport

L'annonce a surpris passablement de monde à la Vaudoise aréna avant le match face à Zurich. Lorsque le speaker a demandé à tout le public de regarder le vidéotron, une prolongation était sur le point d'être annoncée. À Lausanne, quelques joueurs sont en fin de contrat, comme Antti Suomela, Ahti Oksanen ou Nathan Vouardoux.

Pourtant, c'est le visage d'Erik Brännström qui est apparu sur l'écran de la Vaudoise aréna, quand bien même le Suédois possédait un bail jusqu'en 2028. Désormais, ce sera jusqu'en 2031 que le défenseur scandinave sera lié avec les Lions. Un choix fait trois mois après qu'il est devenu papa d'un petit Bernard pour la première fois. Le joueur, actuellement blessé et qui devrait revenir à la fin du mois, s'est confié à Blick.

Erik, avant de parler de ta prolongation, on veut d'abord prendre des nouvelles de ta santé. Comment va ton épaule?

Elle va mieux, j'y suis presque. Ce sera agréable d'être de retour et de retrouver la glace prochainement. Je suis impatient de rejouer.

As-tu déjà coché une date précise pour ton retour au jeu?

Non non, pour le moment on prend les choses au jour le jour. J'espère juste que ce sera pour bientôt.

Ce jeudi, Lausanne a annoncé ton nouveau contrat pour trois années supplémentaires. Après la vidéo d'annonce, on t'a vu en tribunes saluer la foule. C'était comment de faire comme la reine d'Angleterre?

(Rires) C'était très cool. J'adore jouer ici devant les supporters, donc c'était une belle vidéo et un super travail de la part de toute l'équipe et du club. C'était très sympa.

C'est un peu une surprise, car tu avais déjà un contrat jusqu'en 2028. Pourquoi étais-tu si pressé de prolonger pour trois ans de plus?

Avec ma famille, on se plaît beaucoup ici. Les deux parties ressentaient la même chose et nous avons rapidement trouvé une solution. Je suis très heureux de rester à Lausanne pour les quatre prochaines années. C'est agréable de régler cela maintenant plutôt que d'attendre plus longtemps.

Qu'est-ce qui a fait la différence?

Quelque chose de très bien est en train de se construire ici. Il y a eu beaucoup de blessures bien sûr, mais il se passe quelque chose de positif dans ce club et je veux faire partie de cette aventure et remporter le championnat avec Lausanne.

Était-ce aussi une marque de confiance de la part de John Fust, le directeur sportif, de te prolonger alors que tu es actuellement blessé?

Oui, quand même. Ce n'est pas une énorme blessure heureusement, mais ça reste un engagement important, et je suis très, très heureux qu'ils m'accordent cette confiance.

Cet été, tu es également devenu papa pour la première fois. Déjà, félicitations. Ensuite, à quel point cela a-t-il pesé dans la balance quand tu as décidé de signer ton nouveau contrat avec Lausanne?

C'est évidemment agréable de savoir où l'on va vivre pour les quatre prochaines années et de pouvoir y démarrer une vie de famille. Il va commencer l'école enfantine ici et tout le reste, donc c'est appréciable de savoir où l'on s'installe et de ne pas avoir à trop déménager.

Vas-tu devoir apprendre le français pour lui?

J'essaie! C'est une langue difficile, mais j'ai déjà quelques mots. Notre fils va probablement l'assimiler beaucoup mieux que nous dès le début, et c'est peut-être lui qui devra nous l'enseigner à l'avenir (rires).

Tu l'as déjà mentionné juste avant: désormais, ton objectif est de remporter le titre avec Lausanne?

Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, nous avons une équipe vraiment solide qui se construit ici, et je veux faire partie de ce parcours pour ramener un titre de champion à Lausanne.