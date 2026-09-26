«Je me sens plus heureux à Lausanne qu'en Amérique du Nord»

Lors des deux dernières rencontres du LHC, Erik Brännström a fait trembler les filets à quatre reprises. Offensivement, le Suédois est reparti sur les mêmes bases que l'année dernière.

Matthias Davet Journaliste Sport

Au Lausanne HC, un nouvel appareil de mesure a été découvert en ce début de saison: le Brännströ-mètre. Si, offensivement, le défenseur suédois est droit dans ses patins, les Vaudois peuvent dérouler, à l'image de ce qu'ils ont fait samedi face à Ambri ou mardi à Langnau (5-3). En revanche, si Erik Brännström est à la peine dans ce secteur, c'est toute l'attaque du LHC qui toussote.

«Je ne sais pas trop, répond, avec le sourire, le Scandinave lorsqu'on le confronte à cette théorie. Je trouve surtout qu'on a mieux joué lors des deux derniers matches. On a davantage maîtrisé le puck et nos actions ont été beaucoup plus naturelles.» Pour ce qui est du contrôle de la rondelle, Erik Brännström a de nouveau montré dans l'Emmental qu'il était un maître en la matière.

À la manière de son premier but face à Ambri samedi à la Vaudoise aréna, le No 26 a encore fait tout seul sur le 0-2 des Lions. L'arrière a, d'un coup de patin, effacé son vis-à-vis avant de lancer dans la lucarne adverse. À quel moment, dans sa tête, Erik Brännström se dit-il qu'il va tenter cela? «J'essaie simplement de faire avancer le puck et de patiner, tout en observant si mon adversaire a de la vitesse», détaille-t-il. «Simplement», a-t-il osé.

«Tout est une question d'opportunité»

En l'espace de deux rencontres, le Suédois est donc parvenu à trouver à quatre reprises le fond des filets. Il continue ainsi sur sa lancée de l'année dernière, lors de laquelle il avait inscrit 48 points (21 buts, 27 assists) en 58 matches. Des chiffres qui ne surprennent plus quand on connaît le talent offensif d'Erik Brännström.

Un talent qui a pourtant mis du temps à éclore. Avant de débarquer en Suisse, sa meilleure saison en termes de buts remonte à 2024/25. Entre la AHL et la NHL, il avait marqué 11 buts en 56 matches. Honorable… mais légèrement exceptionnel. Sa deuxième meilleure année en Amérique du Nord était celle de 2018/19, avec sept buts en 52 matches. Loin de ses standards lausannois, donc. «Tout est une question de rôle et d'opportunité, pense le principal intéressé. C'était mon type de jeu avant d'aller en Amérique du Nord et j'ai toujours aimé créer de cette manière.»

Le point de vue de Geoff Ward

Son entraîneur Geoff Ward connaît très bien les différences entre le championnat nord-américain et la Suisse. «Il y a un peu plus de temps et d'espace de ce côté-ci, analyse le Canadien. La NHL est aussi la meilleure ligue du monde et les gardiens sont un tout petit peu meilleurs – comme l'ensemble des joueurs. Ça rend les choses plus difficiles.» Ceci peut donc expliquer les difficultés d'Erik Brännström à trouver le fond des filets outre-Atlantique.

Mais à Lausanne, il s'éclate. De là à dire qu'il est plus heureux sur les bords du Léman qu'entre Ottawa et Belleville (le club ferme des Senators)? «Oui, je dirais ça, sourit Erik Brännström. C'est fun de venir au travail au quotidien, avec les gars et le coaching staff. On retrouve bien plus de confort ici.» De quoi rendre heureux, à leur tour, les supporters du LHC.