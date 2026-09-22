À l'Ilfis de Langnau, Lausanne menait 4-0 après deux tiers. Mais les Vaudois ont relâché la pression et ont vu les Tigres revenir petit à petit. Heureusement pour les visiteurs, ils sont repartis avec les trois points (3-5).

Matthias Davet Journaliste Sport

L'Ilfis a rarement été une patinoire qui convenait à Geoff Ward depuis son arrivée en Suisse. Au-delà de la série de play-off de 2024, qui avait dû aller jusqu'à l'acte VII, les Tigres ont toujours su répondre aux Lions lors de leur visite dans l'Emmental. Et ce mardi n'a pas vraiment fait exception.

Déjà, le début de match n'a pas été aisé pour les Lions. Les deux équipes se jaugeaient et aucune ne parvenait vraiment à prendre le dessus. À la 13e minute et après une sublime passe dans le dos de Nik Lehmann, Jérôme Bachofner a bien pensé ouvrir la marque. Mais le No 88 de Langnau s'est fait «voler» par la mitaine de Kevin Pasche. Après être allés voir la vidéo, les officiels n'ont pas pu affirmer avec certitude que la rondelle avait totalement franchi la ligne.

La magie d'Erik Brännström

Une alerte qui a directement réveillé le Lausanne HC, qui a pu compter sur l'arrivée de ses plus fidèles supporters à cet instant. Sur un tir plutôt anodin, l'Emmentalois Robin Meyer s'est troué et Basile Sansonnens a ainsi fêté son deuxième but de la saison (14e).

Les Lions ont ensuite profité d'une pénalité qui s'est chevauchée sur le premier et le deuxième tiers pour conserver leur momentum. Puis, grâce à la magie d'Erik Brännström, ils ont pu se donner de l'air. Déjà auteur d'un très beau but samedi face à Ambri, le Suédois a remis ça (25e). 24 secondes plus tard et à la suite d'une relance ratée, le Top Scorer Jason Fuchs mettait fin à quasi tout suspense. Le 0-4 d'Erik Brännström (37e) aurait dû suffire pour que les visiteurs vivent une fin de match tranquille.

Fin de match en chassé-croisé

Sauf que les Tigres ont fait preuve de résilience. Après 16 secondes dans la dernière période et en power-play, ils ont inscrit une première réduction du score, grâce à un tir puissant de Hannes Björninen. L'Ilfis sentait qu'il y avait la place et n'a pas hésité à jouer son rôle de sixième homme.

Un travail qui a porté ses fruits puisque, à la 46e, Julian Schmutz a marqué le deuxième de la soirée pour les Emmentalois. Après son but, le No 71 a d'ailleurs ramassé l'arbitre, Loïc Ruprecht, mais s'est immédiatement excusé. Enhardi par cette réussite, Langnau continuait de pousser. Et si ce n'était pour le magnifique arrêt de la jambière de Kevin Pasche (50e), il aurait pu revenir à un but des Lions.

Kevin Pasche solide

Le 2-5 de Yannick Zehnder aurait dû permettre à Lausanne de vivre une fin de match tranquille (54e). Mais le mauvais placement défensif des Lions a permis à Jonathan Dahlen de revenir à deux longueurs, 43 secondes plus tard. Kevin Pasche devait ensuite s'employer pour conserver ce score dans les dernières minutes.

Finalement, les Vaudois y sont parvenus et repartent donc de l'Emmental avec les trois points. Mais, comme d'habitude, rien n'a été facile. Prochain match pour le LHC: samedi à Davos.