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Soulagement aux Vernets
Le GSHC de Sam Hallam ne pensait «qu’à gagner un match»

Après trois défaites initiales, Genève-Servette a remporté sa première victoire de la saison face à Rapperswil. Un soulagement pour l'entraîneur Sam Hallam, qui ne s'emballe pas pour autant.
Publié: 08:04 heures
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Après trois défaites initiales, Sam Hallam décroche son premier succès en National League.
Photo: (Laurent Daspres / Freshfocus)
Thomas FreiburghausJournaliste

Certes, il a fallu quatre essais. Mais ça y est, le Genève-Servette de Sam Hallam a (enfin) décroché sa première victoire de la saison en National League. Un sacré soulagement pour les Grenat, qui quittent la dernière place du classement. Pas vrai, Sam Hallam? «Absolument», acquiesce l’entraîneur suédois qui, après les trois défaites initiales, ne pensait «qu’à gagner un match».

Sam Hallam ne s'emballe pas

C’est désormais chose faite, même si tout n’a pas été simple pour Genève face à Rapperswil, mardi soir. Aux Vernets, les locaux étaient même menés de deux buts à l'entame de la dernière période. Les joueurs genevois faisaient alors grise mine, peinant à trouver leur rythme. Mais à la deuxième pause, Sam Hallam le savait, les siens avaient encore leur chance. «On s’est dit qu’on n’avait rien à perdre, qu’on devait mettre le pied sur les gaz, mettre plus de passion, être plus impliqué, révèle-t-il. On l’a fait. On a eu des power-play, ç’a été la clé.»

Les Genevois ont, en effet, inscrit le but du 2-2 en supériorité numérique, sur un joli lancer de Josh Jooris. «Pendant le dernier tiers, nous avons montré un niveau compétitif. Je suis content pour les gars. Ils peuvent profiter de leur soirée», se réjouit Sam Hallam. Mais le coach du GSHC n’oublie pas les axes d’amélioration: tactiquement et défensivement, son équipe est perfectible. «Il y a encore beaucoup de travail. On ne doit pas être aveuglé par le résultat final ce soir», tempère le Suédois.

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«On apprend de nous-mêmes, match après match. On doit trouver comment mieux performer à la maison. Il faut nous améliorer pour vendredi», conclut-il. Ce sera alors Fribourg-Gottéron qui se présentera aux Vernets. Les troupes de Sam Hallam parviendront-elles à signer une deuxième victoire de suite à domicile?

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zoug
EV Zoug
3
8
7
4
SC Berne
SC Berne
3
4
6
5
EHC Kloten
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Bienne
EHC Bienne
3
0
4
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
HC Davos
4
-5
4
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
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