Mené 0-2 sur sa glace, Genève-Servette a renversé Rapperswil dans le dernier tiers-temps pour s'imposer 4-2. Grâce à cette première victoire, les Grenat quittent la dernière place du classement.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Rien n’est simple, en ce début de saison, pour le Genève-Servette de Sam Hallam. Mardi soir face à Rapperswil, l’entraîneur suédois a pu se réjouir du retour de Tim Bozon, mais a dû faire sans Roger Karrer, touché au haut du corps à l’entraînement du matin. À cette absence en défense, s’ajoutent toujours celles de Giancarlo Chanton (encore pour un mois) et Ramon Untersander (6 à 8 semaines). Autant dire que la ligne arrière du GSHC paraissait bien dépeuplée.

Sur la feuille de match, étaient donc couchés les noms de Loïc Mukuna (18 ans) et Théo Vouardoux (19 ans), tous deux juniors du club et pas seulement là pour faire le nombre. Le plus jeune des deux a pris place en troisième ligne, aux côtés de Dave Sutter. Une défense expérimentale à défaut d’être expérimentée, pour un GSHC qui cherchait à quitter absolument sa place de lanterne rouge de National League.

Genève s’effondre en 39 secondes

Dans pareille situation, on ne pensait pas forcément atteindre des sommets hockeyistiques côté genevois. La première demi-heure a confirmé la tendance: à peine une grosse occasion pour Jimmy Vesey (4e) ou Noah Rod (22e), qu'aucun des deux hommes n'est parvenu à transformer.

À la 30e minute de jeu, tout s’est encore compliqué pour Sam Hallam et ses hommes. Genève venait de manquer deux belles chances de but par Jimmy Vesey en infériorité numérique quand Tyler Moy a mis le puck sur le but de Stéphane Charlin. Le gardien genevois a accordé deux rebonds et c’est Nico Dünner qui a été le plus vif pour reprendre victorieusement le palet et débloquer le score. Pire, à peine 39 secondes plus tard, Rapperswil faisait déjà le break par Tanner Fritz, encore le plus prompt à réagir après un bel arrêt de Stéphane Charlin devant Valentin Hofer. Genève-Servette était mené de deux buts sur sa glace, Sam Hallam demandait un temps mort pour stopper l'hémorragie.

Sakari Manninen délivre les Vernets

Le garrot a plutôt bien marché, notamment grâce aux quelques exploits de Stéphane Charlin à 5 contre 4, autour de la 35e. Mieux, les Grenat ont relancé le suspense à la 44e, par l'intermédiaire du top-scorer Jesse Puljujärvi. Le Finlandais a armé un tir du poignet surpuissant qui a terminé sa course dans la lucarne du but gardé par Ivars Punnenovs, pour s'offrir sa quatrième réussite de la saison.

Le public genevois (5761 spectateurs mardi soir) donnait à nouveau de la voix et se réjouissait de la pénalité sifflée contre Dominic Lammer à la 47e. Il pouvait pleinement «s'enflammer» à quelques secondes de la fin de celle-ci quand, parfaitement servi par Vincent Praplan, Josh Jooris égalisait pour les locaux. Genève était de retour au score, en route pour sa première victoire de la saison?

Et oui, puisqu'à 49 secondes de la sirène, Sakari Manninen a pu parfaitement dévier une passe de Jimmy Vesey, pour faire basculer le GSHC devant, offrir à son club sa première victoire de l'année et le faire quitter la dernière place du classement. Une réussite importante, vous l'aurez compris. Son compatriote Jesse Puljujärvi a même ajouté un quatrième but dans la cage vide.