Dominic Zwerger: «J’espère qu’il n’y aura pas de sifflets»

Beaucoup de joueurs sont confrontés à leur ancien club au cours de leur carrière. Mais la première apparition de Dominic Zwerger en tant qu’adversaire à Ambri va prendre une toute autre ampleur.

Marcel Allemann

Pendant neuf ans, Dominic Zwerger a incarné la passion d’Ambri par son style de jeu et son engagement. L’Autrichien à licence suisse était le chouchou du public. Sa manière d’orchestrer les chants avec le kop après les victoires reste légendaire. Son transfert à Bienne cet été a été un coup de poignard dans le cœur de nombreux fans d’Ambri.

«C’est clair que beaucoup ont été déçus, mais j’ai aussi senti qu’ils comprenaient que je voulais franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Ce n’était pas une décision contre Ambri, mais la volonté de relever un nouveau défi. Nous nous sommes séparés en bons termes», souligne Dominic Zwerger.

«Je n’ai aucune attente»

Mardi, il retourne donc pour la première fois à Ambri en tant qu’adversaire. «Je me réjouis de jouer devant beaucoup d’amis et de supporters là-bas et de discuter avec de nombreux visages familiers après le match. Ce sera très particulier pour moi. Néanmoins, nous nous y rendons pour prendre les trois points», prévient l'Autrichien.

Dominic Zwerger ignore s’il sera accueilli chaleureusement par les supporters de la Léventine. «Je n’ai aucune attente, mais j’espère qu’il n’y aura pas de sifflets contre moi», avoue le No 61.

Heureux de son transfert à Bienne

À Bienne, Dominc Zwerger s’est bien installé avec sa famille. «Nous nous sentons très bien. Je suis heureux d’avoir osé franchir ce pas.» Le début de saison difficile des Seelandais n’y change pas grand-chose: «Sur le plan du jeu, nous n’étions pas si mauvais, mais nous avons toujours trouvé le moyen de perdre les matches plutôt que de les gagner. Nous pourrions avoir davantage de points.»

Ambri, sensationnel deuxième du classement, compte huit points de plus que Bienne. Dominic Zwerger a naturellement remarqué la force de son ancien club. «Je suis ce que font mes amis à Ambri et je suis heureux pour eux. Ils peuvent gagner chaque match pour me faire plaisir – sauf contre nous», s'amuse Dominic Zwerger. Que ce projet se réalise est également la raison principale de son déplacement en Léventine.