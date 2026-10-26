Zurich ne distance pas seulement Genève au classement

Quelles équipes sont en réussite? Et qui n'est pas aidé par la chance? La 3e édition du Power-Ranking de Blick vous permet de regarder au-delà du classement de National League pour anticiper les tendances.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Première défaite de la saison pour les ZSC Lions, 2-3 contre Davos, mais les Zurichois restent en tête du classement comme de notre Power Ranking (87 points sur 100). Zoug tient le 2e rang malgré sa 12e place au classement: avec quatre à sept matches de moins que les autres, il affiche le 2e meilleur total de points par match et la meilleure tendance de la ligue.

Le grand gagnant de la semaine s'appelle Berne, qui monte du 6e au 3e rang. Le grand perdant, Genève-Servette: trois défaites, dont un 0-5 à Porrentruy, et une chute du 5e au 11e rang. Ambri, lui, est désormais 2e au classement, mais toujours 8e chez nous malgré les nombreuses absencess. Notre outil ne regarde pas les points, mais ce qui les produit: la qualité des occasions créées et concédées, les unités spéciales, les gardiens. Et il isole la part de chance, qui finit en général par tourner.

Le focus de la semaine

Ambri, 2e et toujours en sursis. Oui, on vous parlait déjà d'Ambri la semaine passée. Mais les Léventins ont encore grimpé, du 4e au 2e rang au classement, alors qu'ils ne sont que 8es de notre Power Ranking. La semaine a pourtant bien commencé, avec une victoire contre Fribourg (3-2), avant une claque à Rapperswil (3-6) et un succès net contre Ajoie (3-0). Le jeu progresse un peu: 48,2% des xG à 5 contre 5 sur les cinq derniers matches, contre 43,4% il y a une semaine.

Sur la saison, Ambri reste toutefois sous la barre (47,6%, 10e). La différence se fait toujours devant le filet léventin: à 5 contre 5, Ambri a encaissé 27 buts pour 34,9 attendus. Ses gardiens sont les 3es meilleurs de la ligue par rapport aux attentes. Le boxplay (68,8%) est désormais le pire de National League, et le PDO de 101,3 montre que la réussite reste du côté d'Ambri.

Les équipes qui interpellent

Genève-Servette, 11e (-6). 37/100

Semaine noire pour Genève-Servette: 2-5 contre Lugano, 0-5 à Porrentruy, puis 1-5 contre les ZSC Lions. Les Grenat restent sur quatre défaites, reculent du 2e au 6e rang au classement et plongent du 5e au 11e rang de notre Power Ranking, la plus forte chute de la semaine. Leur score passe de 56 à 37 points. Le jeu à 5 contre 5 reste à l'équilibre (50,4% des xG, 7e), mais la tendance s'effondre: 44,8% des xG sur les cinq derniers matches (12e), contre 51,6% la semaine passée. Les special teams n'aident pas, avec un powerplay à 22% et un boxplay à 71,7% (11e). La réussite a aussi tourné: le PDO passe de 101,4 à 98,9. Genève n'a plus de domaine où il domine, et ça se voit.

CP Berne, 3e (+3). Score 65/100

Berne est le grand gagnant de la semaine: du 6e au 3e rang dans notre Power Ranking, comme au classement. Le CP a pourtant mal commencé, battu à domicile par les SCL Tigers (1-3), avant de s'imposer à Davos (4-1) puis contre Lugano après prolongation (2-1). La vraie nouvelle, c'est le jeu à 5 contre 5. Il manquait encore la semaine passée (48,4% des xG), il est désormais au rendez-vous: 52,8% sur la saison (4e) et 59,6% sur les cinq derniers matches, le 2e total de la ligue. Berne garde ses atouts défensifs, avec le meilleur boxplay (84,3%) et les meilleurs gardiens de National League. Le point faible reste la finition: à 5 contre 5, le SCB a marqué 26 buts pour 29,5 attendus (13e).

Lugano, 5e (+2). Score 56/100

Lugano a gagné à Genève (5-2), puis perdu contre Kloten (2-5) et à Berne après prolongation (1-2). Les Tessinois gagnent un rang au classement (10e) et remontent du 7e au 5e rang chez nous. Le paradoxe luganais persiste: aucune équipe ne tire plus à 5 contre 5 (57,5% des tentatives) et seuls les ZSC Lions et Zoug obtiennent une plus grande part des xG (56,7%). La tendance repart aussi à la hausse, avec 55,1% des xG sur les cinq derniers matches (3e). Mais derrière, rien ne change: les gardiens sont toujours les plus en dessous des attentes de la ligue, et Lugano a encaissé 30 buts pour 24,4 attendus à 5 contre 5. Le boxplay (70,9%, 12e) n'aide pas. Avec un PDO de 98,3, la chance devrait finir par tourner.

Langnau Tigers, 6e (-2). Score 54/100

Les SCL Tigers ont réussi un joli coup à Berne (3-1), avant deux courtes défaites, à Zurich (2-3) et contre Davos après prolongation (2-3). Les Emmentalois gagnent un rang au classement (7e), mais reculent du 4e au 6e rang chez nous. Le problème, c'est le jeu à 5 contre 5. Il tenait la semaine passée (55,7% des xG sur les cinq derniers matches), il retombe à 48,8% (8e). Sur la saison, Langnau tire moins que ses adversaires (45,2% des tentatives, 12e). Les points forts restent les special teams, avec le 3e power-play (25%) et le 4e box-play (83%) de la ligue, et une finition au-dessus des attentes (3e).

Et les autres Romands?

Fribourg-Gottéron, 3e (=) . Victoire 6-1 contre Lugano. Le powerplay est le meilleur de la ligue et les gardiens sont 2es par rapport aux attentes. Mais Fribourg tire peu (12e) et son PDO est à 102. Un résultat solide.

. Victoire 6-1 contre Lugano. Le powerplay est le meilleur de la ligue et les gardiens sont 2es par rapport aux attentes. Mais Fribourg tire peu (12e) et son PDO est à 102. Un résultat solide. Lausanne, 9e (+1) . Six points sur neuf cette semaine et 36 buts à 5 contre 5, autant que les ZSC Lions. Mais le LHC en a encaissé 32 et son power-play est 12e (15,4%).

. Six points sur neuf cette semaine et 36 buts à 5 contre 5, autant que les ZSC Lions. Mais le LHC en a encaissé 32 et son power-play est 12e (15,4%). Ajoie, 12e (=). Ajoie passe du 5e au 7e rang au classement «officiel». Pourtant, son impact sur le jeu remonte de 36,3% à 44% de tirs cadrés et son box-play s’améliore (81%). Et si la légère baisse au classement était trompeuse?

Ajoie passe du 5e au 7e rang au classement «officiel». Pourtant, son impact sur le jeu remonte de 36,3% à 44% de tirs cadrés et son box-play s’améliore (81%). Et si la légère baisse au classement était trompeuse? Bienne, 8e (+1). Le jeu à 5 contre 5 est bon (52,1% de buts escomptés), mais les unités spéciales sont les plus faibles de la ligue et Bienne a encaissé 31 buts pour 26,5 attendus.

Comment fonctionne le Power Ranking

Chaque semaine, le Power Ranking évalue la force réelle des 14 clubs de National League à partir de quatre indicateurs: le jeu à 5 contre 5 (40%: part des expected goals), les special teams (20%), les gardiens (15%: arrêts au-dessus ou en dessous des attentes), la finition (10%: buts au-dessus ou en dessous des attentes) et la tendance (15%: part des expected goals sur les cinq derniers matches). L'indice chance (PDO) additionne le pourcentage de tirs transformés et celui d'arrêts à 5 contre 5. Sources: 49ing, National League.