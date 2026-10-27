HC Ajoie: Effort historique pour garder deux joueurs cadres

Grégory Beaud Journaliste Blick

La recette du succès du HC Ajoie en ce début de saison ne tient pas uniquement dans le rendement de ses étrangers. Mais minimiser leur impact serait évidemment une erreur. Et les dirigeants jurassiens l'ont bien compris. Pour parvenir à conserver Kristian Tanus et Anttoni Honka, le club de la Raiffeisen Arena a tout donné. Selon nos informations, l'attaquant et le défenseur ont reçu une offre historique dans l'histoire du HCA. Jamais des joueurs ne s'étaient vus proposer une telle offre par le club jurassien.

Il faut dire que cette volonté de conserver Kristian Tanus et Anttoni Honka ne sort pas de nulle part. Le premier nommé n'est autre que le troisième meilleur compteur de National League avec déjà 20 points en seulement treize matches. Il a réalisé une acclimatation exceptionnelle pour sa première expérience hors de sa Finlande natale. Comme il n'avait qu'une année de contrat, l'urgence est forcément présente puisqu'il a probablement tapé dans l'oeil de certains autres clubs.

Il en va forcément de même pour Anttoni Honka. Le fantastique défenseur évolue à un niveau faisant de lui l'un des meilleurs arrières de National League. En 16 matches de saison régulière, il totalise déjà 14 points dont sept buts! Il est le troisième meilleur compteur parmi les arrières et le meilleur buteur. Contrairement à Tanus, le défenseur dispute actuellement sa troisième saison en Suisse, toutes passées à Porrentruy. Après un premier exercice particulièrement réussi (21 points en 42 matches), il avait prolongé pour deux saisons supplémentaires. Il arrive donc en fin de contrat.

Le soutien des fans

Les fans du HC Ajoie ne s'y sont pas trompés. Vendredi, ils ont déployé une banderole en finnois, avant le match contre Genève. «Continuez de faire battre nos coeurs», pouvait-on y lire. Il nous a avoué avoir vu une partie de la banderole mais pas son intégralité, raison pour laquelle une photo lui a été montrée. «C'est très touchant de voir ça», nous a-t-il confié après avoir été rappelé par les supporters ajoulots. «Cela n'arrive pas si souvent et c'est beau de voir que l'on procure des émotions à ces fans. Ils sont exceptionnels.»

Est-ce que cela sera suffisant? «Je ne vais pas mentir et dire que je n'y pense pas, précise-t-il. Bien sûr que c'est le cas. Mais au final, je me concentre déjà sur mon jeu.» À demi-mots, il nous avoue qu'il aimerait bien régler sa situation rapidement. Selon nos informations, Zoug serait très intéressé par ses services. Mais Ajoie a fait une offre au «duo pack» Kristian Tanus / Anttoni Honka. Cela pourrait faire la différence puisque les deux hommes sont très proches. Une chose est sûre, l'avenir à court terme du HC Ajoie peut dépendre de la réponse des Finlandais. Mais le club aura tout fait pour continuer d'avoir le cœur qui bat pour les deux attaquants.