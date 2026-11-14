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La blessure de Kevin Nicolet à Berne
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Puck au visage:La blessure de Kevin Nicolet à Berne

«Il a conduit pour rentrer»
Des nouvelles rassurantes pour Kevin Nicolet

Touché par un puck au visage vendredi soir à Berne, Kevin Nicolet a dû sortir en sang, sur civière. Le lendemain, le club a donné des nouvelles rassurantes de son ailier.
Publié: il y a 2 minutes
Kevin Nicolet a dû sortir sur une civière vendredi à Berne.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Sport

Le club et les supporters de Fribourg-Gottéron se sont inquiétés vendredi soir lorsque, à la 50e minute du match, Kevin Nicolet s’est écroulé sur la glace du CP Berne. Le No 37 venait de recevoir un puck au visage.

En sang et sur une civière, l’attaquant des Dragons a dû quitter ses coéquipiers. «Voir un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre», nous avouait le gardien Ludovic Waeber après la rencontre.

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Kevin Nicolet sorti en sang
«Voir un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre»

Directement après l’incident, Kevin Nicolet s’est rendu à l’hôpital en compagnie de son directeur sportif Gerd Zenhäusern. «Il y a fait quatre points de suture explique le dirigeant en montrant sa joue. Au final, ça n’a pas l’air trop grave.»

Preuve en est, aux alentours des 2h du matin, les deux hommes sont revenus à Fribourg. «Il voulait conduire et a donc pris sa voiture pour rentrer», détaille Gerd Zenhäusern.

Samedi matin, Kevin Nicolet a été faire un contrôle des dents, qui s’est avéré positif. «Bien sûr, il avait un peu mal à la tête», ajoute encore le directeur sportif. Pour l’instant, il ne se prononce pas quant à un éventuel retour de son attaquant. Mais l’essentiel samedi était surtout que le No 37 allait bien.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
SC Berne
SC Berne
19
1
33
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
20
9
29
6
EV Zoug
EV Zoug
14
18
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
19
12
28
8
HC Davos
HC Davos
20
-7
27
9
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
10
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
11
HC Lugano
HC Lugano
20
-6
25
12
EHC Bienne
EHC Bienne
19
-4
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
-15
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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