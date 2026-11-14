Des nouvelles rassurantes pour Kevin Nicolet

Touché par un puck au visage vendredi soir à Berne, Kevin Nicolet a dû sortir en sang, sur civière. Le lendemain, le club a donné des nouvelles rassurantes de son ailier.

Matthias Davet Journaliste Sport

Le club et les supporters de Fribourg-Gottéron se sont inquiétés vendredi soir lorsque, à la 50e minute du match, Kevin Nicolet s’est écroulé sur la glace du CP Berne. Le No 37 venait de recevoir un puck au visage.

En sang et sur une civière, l’attaquant des Dragons a dû quitter ses coéquipiers. «Voir un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre», nous avouait le gardien Ludovic Waeber après la rencontre.

Directement après l’incident, Kevin Nicolet s’est rendu à l’hôpital en compagnie de son directeur sportif Gerd Zenhäusern. «Il y a fait quatre points de suture explique le dirigeant en montrant sa joue. Au final, ça n’a pas l’air trop grave.»

Preuve en est, aux alentours des 2h du matin, les deux hommes sont revenus à Fribourg. «Il voulait conduire et a donc pris sa voiture pour rentrer», détaille Gerd Zenhäusern.

Samedi matin, Kevin Nicolet a été faire un contrôle des dents, qui s’est avéré positif. «Bien sûr, il avait un peu mal à la tête», ajoute encore le directeur sportif. Pour l’instant, il ne se prononce pas quant à un éventuel retour de son attaquant. Mais l’essentiel samedi était surtout que le No 37 allait bien.