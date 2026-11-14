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Berne - Fribourg:Les Dragons perdent le derby des Zähringen

«C'est clairement frustrant»
Les 53 arrêts de Ludovic Waeber n'ont pas suffi à Fribourg

Lors de la défaite aux tirs aux buts à Berne, Ludovic Waeber a réussi plusieurs miracles. Le portier fribourgeois a tout tenté pour décrocher la victoire, en vain.
Publié: il y a 3 minutes
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Ludovic Waeber a d'abord dégoûté Marco Müller.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Sport

Dans le car lors du court trajet de retour jusqu'à Fribourg, Ludovic Waeber n'a pas eu besoin de trop tergiverser. Si Gottéron n'a ramené qu'un point de Berne, son portier n'y est pour rien. À l'inverse même. Si ce point a pu être décroché par les Dragons, c'est grâce à lui. Clairement, il a tenu le score à bout de mitaine et de bloqueur, en repoussant quasi toutes les tentatives des Ours.

Même en encaissant trois buts, «Ludo» Waeber a terminé la soirée avec 94,64% d'arrêts. En d'autres termes, il a repoussé 53 des 56 tentatives adverses. Le dernier rempart ne savait pas lui-même après le match s'il s'agissait d'un record dans sa carrière. Recherches faites, oui, Ludovic Waeber n'avait jamais repoussé plus de 50 tirs dans un seul et même match.

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Lorsqu'on lui demande de qualifier sa prestation personnelle, le portier parle d'un «bon match de reprise». «J'ai eu très peu de temps pour la réflexion», ajoute-t-il. À coup d'un tir chaque minute ou presque, le gardien a dû être attentif de la première à la dernière minute.

Des miracles

Et sur ces 53 parades, il y en a forcément quelques-unes qui sortent du lot. Pêle-mêle, on peut citer celle de la mitaine face à Marco Müller (32e) ou celle de la canne face à Marc Marchon (44e). L'attaquant bernois avait la cage grande ouverte devant lui mais, en plein vol, Ludovic Waeber est parvenu à repousser le puck avec sa crosse. Un arrêt qui pourrait bien être déjà celui de la saison.

Toujours est-il que malgré ces miracles, Gottéron est revenu avec une défaite de la Postfinance Arena. «C'est frustrant, mais Berne a mérité ce résultat, analyse le gardien. Les joueurs ont mis davantage de pression que nous et ça s'est vu.» Finalement, c'est l'Américain Sonny Milano qui a eu raison de lui puisque, lors de la séance de tirs aux buts, il a marqué trois de ses cinq tentatives.

Le retour de Reto Berra

Au-delà du résultat, la manière inquiète un peu. Pour concéder 56 tirs, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la défense. «Je n'ai pas aimé notre prestation sur cet aspect ce soir, concède Roger Rönnberg. On a écopé de trop de pénalités et je sais qu'on peut faire mieux.» Il faudra rapidement trouver les solutions.

Car ce samedi, il y a déjà la réception de Kloten à la BCF Arena. Une rencontre qui va aussi être importante pour un gardien, mais dans l'autre camp cette fois. Avec les Zurichois, Reto Berra va effectuer son retour à Fribourg. L'accueil risque d'être sympathique.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
SC Berne
SC Berne
19
1
33
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
20
9
29
6
EV Zoug
EV Zoug
14
18
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
19
12
28
8
HC Davos
HC Davos
20
-7
27
9
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
10
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
11
HC Lugano
HC Lugano
20
-6
25
12
EHC Bienne
EHC Bienne
19
-4
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
-15
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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