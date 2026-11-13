Fribourg s’incline aux tirs aux buts dans le derby

Auteur de 53 arrêts, Ludovic Waeber a réalisé un incroyable derby face à Berne. Mais le portier de Gottéron n'a pas pu empêcher la défaite des siens aux tirs aux buts (4-3 tab).

Matthias Davet Journaliste Sport

«Meister, Schweizer Meister!» Enfin, les supporters de Fribourg-Gottéron ont pu faire retentir ce chant dans la patinoire des ennemis du CP Berne, qui tant de fois leur ont chanté qu'ils ne deviendraient jamais champions suisses. Le printemps dernier, le paradigme a pris fin.

Ça, c'est pour le passé. Sauf que la réalité du 30 avril n'est pas la même que celle du 13 novembre. Après 18 sorties en National League pour les deux équipes et avant le derby, les Ours (4e) étaient devant les Dragons (7e), avec quatre points d'avance. L'occasion était belle pour Fribourg de revenir à hauteur de son voisin.

Connor Hughes surpris deux fois

Mais pour ce faire, il ne fallait pas encaisser tôt dans le match. Et la passe derrière sa cage de Ludvig Johnson a pris un rebond étrange, ce qui a permis au puck de revenir devant le but de Ludovic Waeber. L'assist de Mats Alge a trouvé Fabian Ritzmann, qui a pu ouvrir le score à la Postfinance Arena (4e).

Un coup du sort qui n'a pas désarçonné les hommes de Roger Rönnberg, qui ont recollé au score. Jamiro Reber a mis sa canne juste avant que Connor Hughes ne puisse mettre sa mitaine sur la rondelle. Le puck a ensuite traîné derrière le portier du SCB et le No 39 des Dragons a glissé au fond (11e). Mieux pour les Fribourgeois, ils ont pris les devants cinq minutes plus tard. En power-play, Henrik Borgström a trouvé la faille, sur l'épaule de l'ancien gardien du Lausanne HC. La fin de premier tiers a surtout été marquée par de la tension entre les deux formations. Yannick Rathgeb et Rodrigo Abols ont notamment été pénalisés pour dureté excessive.

Deux miracles de Ludovic Waeber

C'est par contre des Ours avec un tout autre visage qui se sont présentés lors de la deuxième période. Ils ont commencé à prendre le dessus sur Gottéron et ont logiquement été récompensés juste avant la mi-match, par Benjamin Baumgartner (27e). Et clairement, sans un bon Ludovic Waeber, les Bernois auraient pris le large. Le portier fribourgeois a enchaîné les parades (notamment une magnifique sur Marco Müller à la 32e) et le temps-mort pris par Roger Rönnberg n'a pas réussi à réveiller les troupes. Il faut dire qu'en jouant quatre des dix dernières minutes de ce tiers médian en box play, les Dragons ne se sont pas simplifié la tâche.

Pire, au début de la dernière période, Jonas Taibel a écopé d'une double pénalité mineure pour une crosse haute. Berne, sur une bonne vague, n'en demandait pas tant pour reprendre l'avantage, par un tir de Marco Müller (43e).

À nouveau, Ludovic Waeber a dû répondre présent pour que les Dragons ne coulent pas. Le dernier rempart a réalisé un deuxième miracle, de la canne, face à Marc Marchon (44e). Un arrêt qui pourrait bien être, déjà, celui de la saison.

Le portier de Berne se troue

Grâce aux parades de son gardien, Fribourg pouvait encore y croire. Et, juste après la fin d'une pénalité, il a pu égaliser. Anthony Richard a trouvé le trou sous les jambes de Connor Hughes qui, contrairement à son homologue, passait une sale soirée (49e).

Quelques secondes plus tard, un silence glacial s'est abattu sur la Postfinance Arena, lorsque Kevin Nicolet a reçu le puck au visage. Le No 37 s'est tout de suite écroulé, crachant du sang, et a dû être sorti sur civière, sous les applaudissements. Des scènes qui font froid dans le dos.

Les acteurs ont toutefois dû repartir au travail. Le poteau a sauvé Ludovic Waeber sur le lancer de Rodwin Dionicio (52e), tandis que Connor Hughes a remporté son 1 contre 1 face à Henrik Borgström (54e).

Finalement, c'est une séance de tirs aux buts qui allait déterminer le vainqueur ce vendredi. En feu, Ludovic Waeber n'a rien pu faire face à Sonny Milano, auteur de quatre (!) pénaltys réussis. Mais cela n'enlève rien à l'incroyable prestation du dernier rempart fribourgeois.