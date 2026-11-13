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La blessure de Kevin Nicolet à Berne
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Puck au visage:La blessure de Kevin Nicolet à Berne

Kevin Nicolet sorti en sang
«Voir un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre»

En plus du derby, Fribourg a également perdu Kevin Nicolet vendredi à Berne. Le No 37 a reçu un puck au visage et a dû quitter la glace sur une civière, en sang.
Publié: 13.11.2026 à il y a 58 minutes
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Kevin Nicolet a dû quitter ses coéquipiers.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Sport

Il y a d’abord de la confusion. À la 50e minute du derby des Zähringen, Kevin Nicolet est au duel avec Nils Rhyn. Quelques instants plus tard, le Fribourgeois s'écroule et ses coéquipiers pressent les médecins d'intervenir. Du sang perle du visage du No 37 de Gottéron. Sur le ralenti, on peut apercevoir que le puck vient le percuter de plein fouet.

Un silence glacial s'installe alors dans la Postfinance Arena de Berne. Personne ne sait comment Kevin Nicolet se sent à cet instant, alors que la civière et d'autres médecins sont en train d'intervenir. Finalement, le Dragon est positionné, de côté, sur l'appareil et quitte la glace, sous les applaudissements du public et de tous les joueurs. «Il est à l'hôpital à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment il va, mais j'espère bien», révèle Roger Rönnberg après la défaite aux tirs aux buts de Gottéron.

«Ça fait peur»

Clairement, ses coéquipiers ont dû puiser dans leurs ressources pour continuer la rencontre après cette scène. «C'est triste et ça fait peur, peu importe si c'est un coéquipier ou un adversaire», souffle Christoph Bertschy. Son gardien Ludovic Waeber va dans le même sens: «Quand tu vois un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre.»

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Néanmoins, il y avait une fin de troisième tiers, une prolongation et des tirs aux buts à jouer. «C'est compliqué de rester dans sa bulle, admet le dernier rempart. Mais on essaie de tout donner, pour lui aussi. On a au moins réussi à décrocher un point.»

L'entraîneur Roger Rönnberg a été impressionné par la réaction de ses joueurs. «On a évolué à notre meilleur niveau lors des minutes qui ont suivi, analyse le Suédois. Ça montre le caractère de cette équipe.»

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
SC Berne
SC Berne
19
1
33
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
20
9
29
6
EV Zoug
EV Zoug
14
18
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
19
12
28
8
HC Davos
HC Davos
20
-7
27
9
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
10
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
11
HC Lugano
HC Lugano
20
-6
25
12
EHC Bienne
EHC Bienne
19
-4
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
-15
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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