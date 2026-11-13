«Voir un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre»

En plus du derby, Fribourg a également perdu Kevin Nicolet vendredi à Berne. Le No 37 a reçu un puck au visage et a dû quitter la glace sur une civière, en sang.

Matthias Davet Journaliste Sport

Il y a d’abord de la confusion. À la 50e minute du derby des Zähringen, Kevin Nicolet est au duel avec Nils Rhyn. Quelques instants plus tard, le Fribourgeois s'écroule et ses coéquipiers pressent les médecins d'intervenir. Du sang perle du visage du No 37 de Gottéron. Sur le ralenti, on peut apercevoir que le puck vient le percuter de plein fouet.

Un silence glacial s'installe alors dans la Postfinance Arena de Berne. Personne ne sait comment Kevin Nicolet se sent à cet instant, alors que la civière et d'autres médecins sont en train d'intervenir. Finalement, le Dragon est positionné, de côté, sur l'appareil et quitte la glace, sous les applaudissements du public et de tous les joueurs. «Il est à l'hôpital à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment il va, mais j'espère bien», révèle Roger Rönnberg après la défaite aux tirs aux buts de Gottéron.

«Ça fait peur»

Clairement, ses coéquipiers ont dû puiser dans leurs ressources pour continuer la rencontre après cette scène. «C'est triste et ça fait peur, peu importe si c'est un coéquipier ou un adversaire», souffle Christoph Bertschy. Son gardien Ludovic Waeber va dans le même sens: «Quand tu vois un pote tomber comme ça, ça fout la boule au ventre.»

Néanmoins, il y avait une fin de troisième tiers, une prolongation et des tirs aux buts à jouer. «C'est compliqué de rester dans sa bulle, admet le dernier rempart. Mais on essaie de tout donner, pour lui aussi. On a au moins réussi à décrocher un point.»

L'entraîneur Roger Rönnberg a été impressionné par la réaction de ses joueurs. «On a évolué à notre meilleur niveau lors des minutes qui ont suivi, analyse le Suédois. Ça montre le caractère de cette équipe.»