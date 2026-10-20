Après avoir fait le yo-yo entre la NHL et l’AHL, Ian Mitchell a posé ses valises à Berne. Le défenseur canadien brille sur la glace, tout en rendant hommage à un ami disparu dans un drame.

Stephan Roth

Un nouvel étranger qui s’impose immédiatement: ce n’est pas vraiment habituel au CP Berne (CPB). Mais avec Ian Mitchell, le club a eu du flair. Après 11 matches, le défenseur canadien est le meilleur compteur de l’équipe avec 13 points.

Pourquoi a-t-il choisi la Suisse? «C’est juste avant Noël, l’année dernière, que ma femme et moi avons commencé à nous intéresser aux possibilités de jouer dans des équipes suisses», raconte-t-il. «La Suisse a toujours été un pays où nous voulions idéalement nous installer si nous venions en Europe. Lorsque Berne nous a fait une offre, nous étions ravis.»

Ancien international junior canadien, Ian Mitchell a fait des allers-retours entre la NHL et l’AHL ces dernières années. «J’ai toujours été un joueur qui faisait un peu le yo-yo. C’était difficile. Nous avons passé beaucoup de temps dans des hôtels et nous n’avons jamais vraiment eu de chez-nous où nous sentir bien», se souvient-il.

Le Canadien a senti son rêve lui échapper

Cette période était stressante pour lui. «J’avais l’impression d’attendre chaque jour que le téléphone sonne pour savoir si j’étais envoyé en bas ou rappelé en haut. On est constamment sur des charbons ardents, sans jamais vraiment pouvoir s’installer là où l’on se trouve. Alors, arriver ici en sachant que l’on fera partie de l’équipe toute la saison, c’est formidable.»

Ces derniers temps, Ian Mitchell avait de plus en plus le sentiment que son «rêve de NHL lui échappait». Le défenseur, qui a disputé 110 matches dans la ligue nord-américaine, explique: «J’avais l’impression de rester bloqué en AHL. La vie en Suisse est bien meilleure que dans la plupart des villes de l’AHL, je dirais. La qualité de vie pour une famille est formidable ici.»

Ian Mitchell et sa femme Mackenzie ont une petite fille de 10 mois, Ella. La famille vit à Ittigen, dans le canton de Berne, tout près de la capitale. «C’est un endroit formidable. Ma femme va tous les jours à pied à l’épicerie avec le bébé dans la poussette. Elle adore vraiment cet endroit.»

Un ami parmi les victimes d'un drame

Le défenseur entretient un rituel en mémoire d’une tragédie. En 2018, un accident de bus a coûté la vie à 16 personnes, dont plusieurs joueurs de l’équipe junior des Humboldt Broncos. «Un de mes amis proches, Logan Hunter, a perdu la vie dans cet accident. Je connaissais six des joueurs qui sont morts», raconte Ian Mitchell. C’est pour cette raison qu’il a inscrit le mot «Broncos» sur sa crosse.

Dans le vestiaire, il a également collé à sa place un autocollant distribué par la mère de Logan Hunter. «C’est un souvenir d’un ami proche qui n’est plus parmi nous. Avant chaque match, je le touche et je pense brièvement au fait que je suis reconnaissant d’être ici et de pouvoir jouer au hockey. On pense alors au nombre de fois où, en tant que hockeyeur, on a pris le bus et où l’on est toujours rentré chez soi sain et sauf. Mais ces garçons n’ont pas eu cette chance.»

Son père lui a appris le power-skating

Ian Mitchell n’a rien perdu de ses qualités sur la glace et s’est rapidement adapté au hockey européen. Il le doit notamment à son excellent patinage. Un talent qu’il attribue à son père, avec lequel il était déjà sur la glace lorsqu’il était petit. Ensemble, ils travaillaient son power-skating, c’est-à-dire sa technique de patinage, sans même utiliser de crosse.

Avec son casque orné de flammes, celui du meilleur compteur de l’équipe est devenu un sujet photo très prisé par ses amis outre-Atlantique. Ses parents, qui lui rendent visite depuis vendredi, ont également pu assister à deux victoires du CP Berne.